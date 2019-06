Rădoi, înaintea meciului cu Germania: „Sunt destul de periculoși când au mingea”

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal Under 21 a României, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că îi simte puţin prea euforici pe jucătorii săi pentru meciul cu Germania din semifinalele Campionatului European de tineret.

"Va fi un meci atractiv mâine seară pentru că Germania este echipa cu cele mai multe goluri înscrise, iar România şi Spania sunt la egalitate. Deci va fi un meci între două echipe care înscriu goluri. Va trebui să marcăm mâine seară pentru că în ultima partidă nu am făcut-o şi trebuie să arătăm că nu degeaba am ajuns pe locul 2 în clasamentul golurilor înscrise. Atâta timp cât nu primim gol şi reuşim să fim organizaţi, vom putea să creăm probleme mari Germaniei. Mă bucur că meciul e mâine şi nu azi, pentru că suntem puţin prea euforici. Azi nu ştiu dacă ne-am fi ridicat la nivelul partidei. E normal pentru că venim după 55 de ani de la ultima participare la Jocurile Olimpice. Iar după 21 de ani participăm la un Campionat European de tineret şi am trecut de grupe. Suntem în semifinale, e normal să fie doza asta de euforie. Noi încercăm să îi aducem cu picioarele pe pământ până la ora meciului. Nu simt presiune, am reuşit să trecem cu brio de primul obiectiv, calificarea la Jocurile Olimpice, iar acum ne propunem să mergem mai departe. Povestea continuă, noi nu avem nimic de pierdut în semifinale, doar de câştigat. Aşa că nu avem niciun fel de presiune", a spus Rădoi în conferinţa susţinută la Bologna.

"Germanii sunt destul de periculoşi atunci când au mingea, sunt destul de mobili, sunt dinamici, îşi schimbă poziţiile în teren când au posesia. Fac şi un presing agresiv. Noi dacă nu vom fi receptivi şi nu vom şti exact zonele pe care să le exploatăm atunci când vom avea mingea putem întâmpina probleme destul de mari. Vom exersa şi loviturile de la 11 metri, normal, nu vom lăsa să ne scape niciun detaliu. Încercăm de zeci de ani să vedem cum e aerul la înălţimea asta (n.r. - în semifinalele CE de tineret), am ajuns, îl respirăm, e plăcut şi sperăm să rămânem aici. Asta depinde în mare parte doar de jucători şi sper să fie pregătiţi. Pentru că dacă avem un semn de întrebare acum e, după cum am spus, faptul că suntem puţin prea euforici pentru ceea ce înseamnă o semifinală", a adăugat selecţionerul.

Rădoi susţine că echipa mai pragmatică va avea de câştigat în semifinala de joi: "Eu nu simt că este foarte, foarte cald., probabil că m-am obişnuit cu vremea din Golf. Într-un meci de asemenea anvergură, cum este cel de mâine seară, contează mai puţin adversarul, vremea sau alt factor. În momentul ăsta ambele echipe suferă din punct de vedere fizic, dar cred că echipa care va fi foarte pragmatică şi va şti să îşi dozeze efortul va avea de câştigat. Pentru că meciul se poate încheia după 120 de minute. Mâine seară va trebui să ştim să suferim, cei din tribune să ne încurajeze şi să sufere alături de noi pentru că doar aşa am reuşit rezultatele de până acum. Eu am început de 4 ani cariera de antrenor şi nu mă gândeam că voi fi în semifinalele unui turneu final şi să ajungem atât de repede la Jocurile Olimpice. Dar le mulţumesc băieţilor pentru că m-au adus în ipostaza de a fi foarte fericit. Voi munci din ce în ce mai mult ca să rămân la acest nivel".

Echipa naţională a României nu se va pregăti în mod special pentru a-l bloca pe germanul Luca Waldschmidt, golgheterul Campionatului European. "Ar fi o greşeală dacă am încerca să ne concentrăm asupra unui jucător anume. Acum Germania cu sistemul de 4-3-3 şi cu Waldschmidt vârf fals (n.r. - Luca Waldschmidt) îmi aduce aminte de Barcelona lui Guardiola cu Messi. Când nu atinge mingea de foarte multe ori între fundaşii centrali, încearcă să creeze superioritate la nivelul mijlocaşilor centrali şi să atace în profunzime. De aceea cred că am face o greşeală dacă ne-am concentra asupra unui singur jucător. Asta nu înseamnă că Waldschmidt nu îşi merită cele 5 goluri înscrise până acum. El este un jucător important pentru Germania", a afirmat Mirel Rădoi.

Întrebat dacă a fost deranjat de acuzele presei din Italia conform cărora România s-a înţeles cu Franţa pentru un rezultat de egalitate în ultimul meci al Grupei C, selecţionerul a răspuns: "Nu m-a deranjat deloc, noi am jucat numai pe teren şi s-a văzut asta. Pe început de partidă am stat sus, am avut şi un penalty pe care VAR-ul nu ni l-a acordat. Am avut ocazie şi în ultimul minut al meciului. Deci nu a fost nicio înţelegere între noi şi Franţa şi nu am fi putut să ne permitem aşa ceva la un asemenea nivel. E aproape imposibil ca cineva să se gândească la cum să se facă un asemenea lucru. Cum aş fi putut să mă duc eu în faţa jucătorilor şi să le spun să nu dea gol că trebuie să facem egal".

Selecţionata României s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-21, dar a obţinut şi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, după ce a terminat la egalitate cu formaţia Franţei, 0-0, luni seara, în Grupa C a turneului din Italia şi San Marino, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena.

România a reuşit să câştige Grupa C, după 4-1 cu Croaţia, 4-2 cu Anglia şi 0-0 cu Franţa, echipă care a intrat şi ea în careul de aşi din postura de cea mai bună echipă de pe locul secund. În semifinale, România va întâlni Germania, campioana en titre, joi, la Bologna (19:00).

România nu a mai participat la Jocurile Olimpice din 1964, când selecţionata noastră ajunge în sferturile de finală. Aceasta va fi a patra participare a României în turneul olimpic de fotbal, după ediţiile din 1924, 1952, 1964.