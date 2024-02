Prima reacție a TAS după încheierea procesului în cazul de dopaj al Simonei Halep. Când va fi anunțat verdictul

La finalul acestora, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a oferit un scurt comunicat de presă.

"Părțile au fost informate că completul Curții de Arbitraj pentru Sport responsabil cu acest caz va delibera și va pregăti hotărârea arbitrală care va cuprinde decizia și motivarea acesteia", a transmis TAS, care a precizat că nu poate spune la ce dată va fi anunțată decizia finală în acest caz.

La rândul ei, Simona Halep a declarat că este încrezătoare că adevărul va ieşi la suprafaţă.

"Nu pot să vă spun nimic de la audieri, dar vă pot spune că această audiere mi-a dat şansa să-mi prezint apărarea, încrederea mea e intactă, se va demonstra că nu am avut niciodată intenţia de a mă dopa. Am încredere că adevărul va ieşi la suprafaţă. De abia aştept să revin pe teren şi de abia aştept să încerc să fac tot ce pot acolo. O să vorbim când o să am posibilitatea. Vă mulţumesc că aţi stat aici atâtea zile, în frig şi ploaie. Vom vorbi. Nu ştiu când va veni verdictul", a spus dubla c;tig[toare de Grand Slam.

