Halep - Muguruza LIVE TEXT Roland Garros, în semifinale

Halep - Muguruza Roland Garros LIVE TEXT. Meciul dintre Simona Halep, numărul 1 WTA, şi Garbine Muguruza, numărul 3 WTA, în semifinalele turneului de Grand Slam Roland Garros se va disputa joi, de la ora 16:00, pe arena Philippe Chatrier.

Simona Halep şi Garbine Muguruza s-au mai întâlnit de patru ori până acum. La general, Muguruza conduce cu 3-1. În ultimul meci pe care l-au jucat, în finală de la Cincinnati de anul acesta, Halep a fost învinsă în două seturi, 6 - 1, 6 - 0.

Ultimul meci pe zgură dintre cele două jucătoare, aceeaşi suprafaţă pe care joacă şi la Roland Garros, a fost în 2015, în cadrul turneului de la Stuttgart, când Simona Halep a învins-o în trei seturi, 6 - 3, 1 - 6, 3 - 6.

În sferturile de finală de la Roland Garros 2018, Halep a învins-o în trei sferturi pe Angelique Kerber, 6 - 7, 6 - 3, 6 - 2. Garbine Muguruza s-a impus în două seturi în fața rusoaicei Maria Sharapova, 6 - 2, 6 -1.

The last time @GarbiMuguruza met @Simona_Halep... The Spaniard recorded a resounding win to claim the @CincyTennis title! pic.twitter.com/pge3QeyzrS — WTA (@WTA) June 6, 2018

Pentru Halep, aceasta va fi a treia semifinală pe care o va juca la turneul Roland Garros. Simona Halep a ajuns de două ori în finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, în 2014 și în 2017. Românca a pierdut ambele finale. Prima, în fața Mariei Sharapova, în 2014, în trei seturi, 4 - 6, 7 - 6, 4 -6, iar cea de-a două în 2017, când a jucat împotriva letonei Jelena Ostapenko, când a pierdut partida în trei seturi, 6 - 4, 4 -6, 3 - 6

Halep Roland Garros. Parcursul Simonei Halep la Roland Garros 2018.

În primul tur la Roland Garros, Halep a învins-o în trei seturi, 2 - 6, 6 - 1, 6 - 1, pe americanca Alison Riske, locul 83 WTA. În al doilea tur, românca s-a impus în două seturi în fața americancei Taylor Townsend, scor 6-3, 6-1.

În turul trei, Halep a întâlnit-o pe germana Andrea Petkovic şi s-a calificat în optimi după două seturi, 7 -5, 6 -0. Simona Halep a trecut de belgianca Elise Mertens, numărul 16 WTA, în două seturi, 6 -2, 6 - 1, în optimile de finală de la turneul de Grand Slam Roland Garros și s-a calificat în sferturi.

În sferturi la Roland Garros a întâlnit-o pe germana Angelique Kerber, pe care a învins-o în trei seturi, 6 - 7, 6 - 3, 6 - 2. Semifinala o va disputa împotriva numărului 3 mondial, Garbine Muguruza.

După calificarea în semifinale la Roland Garros, Simona Halep a declarat despre Kerber: "Am mereu meciuri grele împotriva ei. Sunt mereu meciuri de trei ore, aşa că mereu înaintea meciului sunt pregătită că va fi la fel. După primul set am rămas puternică, nu am renunţat deloc. Am greşit mult la începutul meciului. Ea returnează mereu mingea şi nu greşeşte, aşa că am încercat să fac prea multe şi n-a mers. Apoi am schimbat puţin tactica şi până la urmă a mers foarte bine", a spus românca citată de Agerpres.

Garbine Muguruza s-a arătat încântată că va disputa semifinala Roland Garros împotriva Simonei Halep. “Sunt bucuroasă că sunt din nou în semifinale la Roland Garros. A fost un meci foarte bun. Mâine voi juca cu Halep şi sper că şi acela va fi un meci mare. Abia aştept meciul cu Halep”, a spus Muguruza într-un mesaj postat pe Twitter, conform News.ro

Potrivit Marca, ea a mai afirmat că este încântată că o va întâlni pe româncă. “Halep este în acest moment cea mai bună jucătoare, pentru că este lider mondial. Sunt încântată că voi juca în semifinale cu ea”.





Qui pour une place en finale et potentiellement une place de numéro 1 mondiale ?@Simona_Halep ou @GarbiMuguruza ?#RG18 pic.twitter.com/HFBlBQHoUn — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018

