Prima reacție a Simonei Halep, după calificarea în finală: ”Am avut o tactică bună”

Simona Halep s-a calificat pentru prima dată în finala de la Wimbledon, după ce a învins-o în semifinală pe ucraineanca Elina Svatolina, 6-1, 6-3.

”E unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Vreau să mă bucur de tenis. Nu a fost chiar atît de ușor cum o arată scorul, dar am luptat din greu ca să câștig acest meci.

Am stat bine fizic, am avut o tactică bună. Am mai multă experiență pozitivă pe teren, nu mai renunț. Încerc să fiu cea mai bună, să lupt până la capăt. Nu contează cu cine voi juca în finală, e ultimul meci al turneului”, a spus Simona, la finalul meciului.

Simona Halep, al doilea reprezentant al României care joacă finala la Wimbledon, după Ilie Năstase

Citește și Ce a scris L'Équipe despre primul set câştigat de Simona Halep cu Elina Svitolina

Pentru Halep este a cincea finală de Mare Şlem din carieră, după cele din 2018 de la Australian Open, 2014, 217 şi 2018 (campioană) la Roland Garros. Doar la US Open românca nu a apucat să joace cu trofeul pe masă, având o semifinală în 2015.

În finala de sâmbătă, Halep o va înfrunta pe câştigătoarea dintre americanca Serrena Williams, finalista de anul trecut, şi cehoaica Barbora Strycova.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!