Prima reacție a lui Nicolae Dică după calificarea FCSB în grupele Europa Conference League

"Sunt sentimente de bucurie că am venit aici şi am reuşit să ne calificăm. Îi felicit pe băieţi pentru că am reuşit o partidă bună, am venit aici şi am obţinut calificarea după ce am pierdut partida de la Bucureşti (n.r. - scor 1-2). Am făcut o partidă aproape de foarte bună, pentru că am făcut acea greşeală când am primit gol, dar important este că am avut reacţie şi am reuşit să mai marcăm două goluri şi să ne mai creăm alte ocazii de a marca. Gândirea mea a fost să începem cu o echipă mai ofensivă, să marcăm două, trei goluri şi apoi să închid jocul. Dar am avut anumite probleme la mijlocul terenului. Este meritul tuturor, este meritul staff-ului care stă lângă mine, al jucătorilor, pentru că ei sunt cei mai importanţi, ei dau totul acolo. După 4 ani clubul avea nevoie de această calificare", a declarat Dică, scrie Agerpres.

Tehnicianul a precizat că aproape de finalul partidei se gândea deja la cele două reprize de prelungiri, golul victoriei fiind înscris în minutul 90+4.

"Mă gândeam că urmează prelungirile, mă gândeam ce să le spun în pauză, cum să pregătim următoarele două reprize. Dar mă bucur că a venit acel 11 metri. Cred că este meritat pentru că am fost echipa mai bună pe toată durata jocului. Radunovic era primul pe listă, este unul dintre jucătorii care execută cel mai bine, are experienţă", a completat Dică.

El a precizat că începând de vineri va începe să pregătească echipa pentru partida cu FC Hermannstadt, din cadrul etapei a 7-a a Superligii, care se va disputa duminică, având în vedere faptul că echipa sa are multe puncte de recuperat faţă de ocupantele primelor locuri în clasament.

"Ne-am îndeplinit acest obiectiv de a merge în grupe, acum urmează campionatul, ne vom bucura în seara asta, mâine dimineaţă şi apoi începem să pregătim meciul cu Hermannstadt, pentru că nu putem să sărbătorim o lună de zile. Trebuie să ne gândim că în campionat avem multe puncte de recuperat, trebuie să fim o echipă unită, aşa cum am arătat de o lună de zile de când eu am venit la echipă. Pentru mine este o mândrie că îi pot antrena pe aceşti jucători, unii dintre ei foarte tineri şi că de la meci la meci ei cresc", a mai spus Nicolae Dică.

Nicolae Dică: Cred că sunt talismanul norocos al acestei echipe!

”E un moment important în cariera mea, dar să nu uităm că eu am mai dus această echipă în grupele Europa League cu câţiva ani în urmă. Am început foarte bine, apoi am primit gol dintr-o greşeală, iar în repriza a doua am schimbat jocul şi am mai marcat două goluri. Trebuie să avem mai multă concentrare în faţa porţii. Toţi jucătorii au dat dovadă de o atitudine bună. Sunt mândru de aceşti jucători şi de faptul că îi antrenez.

Cred că sunt talismanul norocos al acestei echipe! Sunt un om norocos. Îmi doresc să facem şi în grupe meciuri bune! Vreau să mai aducem doi jucători, dar o să vedem. În grupe îmi doresc să jucăm cu echipe puternice, care să joace fotbal”, a mai declarat Nicolae Dică, transmite news.ro.

FCSB s-a calificat în grupele Europa Conference League, după ce a învins cu scorul de 3-1 (1-1) formaţia norvegiană Viking Stavanger, joi seara, pe Viking Stadion din Stavanger, în manşa secundă a play-off-ului competiţiei. În tur, vicecampioana României fusese învinsă cu scorul de 2-1.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 26-08-2022 08:43