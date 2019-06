Portugalia - Olanda, finala Nations League, este duminică, live la 21:45 la PRO TV

Portugalia și Olanda vor juca în prima finală de la înființarea Nations League. Meciul este duminică seara, ora 21:45, live la PRO TV.

Portugalia s-a calificat în finală după ce a trecut de Elveția, scor 3-1.

Cristiano Ronaldo a reușit un hattrick și a ajuns la 88 de goluri pentru Portugalia.

De cealaltă parte, Olanda a trecut, joi seară, de Anglia, după prelungiri, scor 3-1.

Rashford a deschis scorul pentru englezi, în prima repriză, însă de Ligt a egalat în minutul 73. În prelungiri, Walker și-a dat autogol, iar Quincy Promes a stabilit scorul final, 3-1 pentru Olanda.

Finala se va disputa duminică seara, ora 21:45, live la PRO TV.

Citește și România a învins Muntenegru cu 1-0 şi a terminat pe locul 2 în grupa din Liga Naţiunilor

Cristiano Ronaldo este un geniu al fotbalului, declară selecţionerul Portugaliei

Atacantul Cristiano Ronaldo, autorul unui hat-trick pentru Portugalia în partida cu Elveţia (scor 3-1) din semifinalele Ligii Naţiunilor, este "un geniu al fotbalului", a declarat selecţionerul lusitan Fernando Santos la finalul meciului disputat miercuri la Porto.

"Ronaldo este un geniu, el aparţine clasei geniilor. Există genii în sculptură, în pictură, iar el este un geniu al fotbalului. Este evident că, atunci când cineva marchează trei goluri, el a făcut diferenţa", a spus Santos.

"A fost un meci intens, foarte disputat, cu două echipe care şi-au dorit victoria. Un angajament total, cu o selecţionată a Elveţiei care şi-a schimbat poziţiile în teren, cu jucători care ştiau ceea ce trebuie să facă. Ei au trecut la o linie cu trei apărători, ceea ce nu ai fi spus uitându-te pe componenţa echipei. Acest meci a fost unul echilibrat, însă Portugalia şi-a creat cele mai bune ocazii şi am câştigat cu contribuţia inevitabilă a lui Ronaldo, care a marcat trei goluri", a adăugat selecţionerul Portugaliei.

Ronald Koeman - Putem câştiga trofeul Ligii Naţiunilor

Selecţionerul echipei de fotbal a Olandei, Ronald Koeman, a apreciat după victoria cu Anglia (3-1) din semifinalele Ligii Naţiunilor, că naţionala batavă poate aspira la câştigarea trofeului în finala cu Portugalia, relatează AFP.

''Este foarte pozitiv. Am controlat meciul, dar am jucat prea mult pe zonele laterale. Ar fi trebuit să încercăm pe axul frontal, acolo unde Anglia avea dificultăţi. Am suferit la ultima pasă. Şi din nefericire, a urmat un penalty, dar nu ne-am pierdut calmul, am crezut într-un rezultat favorabil. Avem o bancă incredibilă şi noi credem că putem câştiga acest trofeu'', a declarat Roland Koeman după meciul de la Guimaraes.

''Cred că Elveţia a avut momente când a jucat mai bine, dar nu totul se bazează pe posesie, este o problemă de rezultat şi Cristiano Ronaldo este incredibil de eficient. Uneori, este imposibil să te aperi bine la Ronaldo. Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să avem posesia, pentru că dacă avem mingea, ei nu pot face nimic în atac'', a adăugat selecţionerul olandez.