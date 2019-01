Planul Simonei Halep pentru a o învinge pe Serena Williams în optimi la Australian Open

Simona Halep a declarat, sâmbătă, că nu doreşte să pună presiune pe ea înaintea importantei partide cu Serena Williams, din optimile de finală ale Australain Open, dar a precizat că ştie cum trebuie să joace pentru a avea şanse la victorie.

"Am bătut-o doar o dată în viaţă, aşa că nu pot spune prea mult despre acest meci. Doar că va fi o uriaşă provocare pentru mine. Este întotdeauna extraordinar să joc împotriva Serenei deoarece de fiecare dată trebuie să învăţ ceva din meci. Trebuie să fiu inteligentă, agresivă, trebuie să o mişc şi să dau totul. Nu o să mă gândesc foarte mult la asta, pentru că nu e nimic de gândit în mod special, doar să merg acolo să joc natural şi cu încredere. Am jucat de multe ori împotriva ei, am avut meciuri dificile împreună, aşa că o să fie doar un alt meci uriaş pentru mine. Nu voi pune presiune pe mine. Este o bună ocazie de a juca cel mai bun tenis şi de a mă simţi bine pe teren", a declarat Halep, la conferinţa de presă după victoria cu Venus Williams.

Despre această ultimă partidă, Halep a afirmat că a aplicat tactica folosită în întâlnirea de anul trecut, de la Montreal.

"Cred că am jucat inteligent, agresiv, şi am mişcat-o mult, aşa că eu cred că de aceea am putut să o înving. M-am gândit la meicul de la Montreal. Ştiam că este accidentată atunci, dar ştiam totodată că trebuie să joc la fel, repede, să stau aproape de linia de fund, ceea ce am făcut foarte bine şi azi. De asemenea, a trebuit să servesc bine, pentru că returnează puternic. Stă în interiorul terenului şi ia mingea repede la retur. Multe lucruri s-au schimbat în interiorul meu. Încerc să mă bucur mai mult de viaţă, să fiu mai relaxată, cea ce fac destul de bine şi astfel mă simt mai bine. Cred că o să continui aşa", a precizat liderul WTA.

Simona Halep, locul I WTA, finalista ediţiei trecute, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-2, 6-3, pe americanca Venus Williams, locul 36 WTA, calificându-se în optimile de finală ale Australian Open. În faza următoare, Simona Halep va evolua cu Serena Williams, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 16. Aceasta va fi a zecea lor partidă directă (8-1 pentru Williams), prima de când Serena a devenit mamă.

Simona a declarat că este o diferenţă între a fi numărul 1 mondial şi a fi cea mai bună jucătoare de tenis din lume. "În opinia mea, să fii numărul 1 mondial şi să fii cea mai bună jucătoare din lume este un pic diferit. În acest moment, eu sunt numărul 1 mondial şi o iau ca atare. Simt că că sunt în această poziţie de multe luni, multe săptămâni. Dar cu siguranţă ea este cea mai bună jucătoare din lume deoarece a câştigat atât de multe grand slam-uri. A fost mult timp pe locul I şi nu pot compara rezultatele mele cu ale ei. Dar în acest moment, sunt încrezătoare că sunt pe acestă poziţie şi gândesc pozitiv despre asta", a declarat Halep.

