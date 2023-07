"Pentru prima dată a părut muritor!". Ce spun experții după ce Popovici a terminat pe 4 finala mondială de la 200 m liber

Cotat cu prima șansă la medelia de aur, sportivul român a început cursa în forță, reușind să întoarcă primul de fiecare dată.

Cu toate acestea, David Popovici a avut un final de coșmar, fiind depășit de britanicii Matthew Richards (1:44.30) și Tom Dean (1:44.32), dar și de sud-coreeanul Sunwoo Hwang (1:44.42).

Sportivul nostru a încheiat finala cu un timp de 1:44.90.

"A părut că David Popovici a înotat primii 25 de metri ca și când ar fi o cursă de 100 de metri liber și s-ar putea să fi plătit prețul pentru asta pe ultimii 30 de metri. Este pentru prima dată când a părut muritor... în toată cariera", a scris, pe Twitter, fostul înotător Kyle Sockwell, care în prezent este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști specializați în natație.

It looked like Popovici jumped on that first 25 like it was a 100 freestyle and might have paid the price on the last 30m, but this is the first time he's looked mortal in...well in his entire career really.