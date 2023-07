Explicațiile lui David Popovici după cursa de coșmar de la Fukuoka: "Ultimii 50 de metri s-au simțit oribil"

Deși a întors primul de fiecare dată, Popovici a fost depășit pe final de britanicii Matthew Richards (1:44.30) și Tom Dean (1:44.32), dar și de sud-coreeanul Sunwoo Hwang (1:44.42).

Sportivul român a încheiat finala cu un timp de 1:44.90.

"Nu e ceva care m-a surprins, acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru. Uneori iei locul patru, așa cum am luat la Jocurile Olimpice. Am avut foarte multe de învățat de atunci, cum o să am de învățat și acum. Nu sunt necăjit sau supărat. Pur și simplu am înțeles ce s-a întâmplat!", a spus declarat David Popovici la finalul cursei.

Așezat pe un scaun, sportivul nostru a continuat: "Nu ai cum să câștigi întotdeauna. Iar atunci când nu câștigi ai ceva mult mai valoros de învățat. Când câștigi, doar câștigi. Poate fi plictisitor să câștigi pe bandă rulantă. Este important să ai și astfel de momente".

"Cei care mă susțin cu adevărat vor înțelege că se poate întâmpla. I s-a întâmplat și lui Phelps, mi se poate întâmpla și mie", a mai spus Popovici.

Înotătorul legitmat la Dinamo a dezvăluit că nu s-a antrenat cum trebuia în ultima vreme: "Nu cred că am mai obosit așa niciodată. Pregătirea nu a fost atât de bună, nu am apucat să ne antrenăm atât de bine pe cât ne-ar fi plăcut pentru că au apărut una, alta. Au fost metode de antrenament pe care a trebuit să le improvizăm, dar o să învăț din asta".

De asemenea, David Popovici a explicat ce rol au jucat emoțiile în această cursă: "Am avut, dar din fericire le-am ținut sub control, nu au afectat în niciun fel cursa. Sunt mult mai mult mulțumit decât supărat. Am dat tot ce am avut în rezervor și în plus".

"Ultimii 50 de metri s-au simțit oribil, dar asta înseamnă că putem îmbunătăți ceva și e un lucru bun. Dacă faci cursa perfectă înseamnă că nu mai ai nimic de îmbunătățit, că ai atins limita, nu mai poți să faci nimic. Mă bucur că s-a întâmplat acum și cred că are o semnificație și trebuie să învăț ceva", a completat Popovici.

Ce urmează pentru David Popovici

La Fukuoka, David Popovici va mai concura într-o singură probă, cea de 100 de metri liber, în care deține recordul mondial.

Seriile sunt programate pe 26 iulie, în sesiunea de dimineață.

Semifinalele vor avea loc în aceeași zi, iar lupta pentru medalii se va da pe 27 iulie.

