O legendă a fotbalului a murit din cauza coronavirusului

Anunţul morţii sale a venit la doar câteva ore după ce fusese transportat cu un avion la un spital din Iordania.

Ahmed Radhi a fost internat la Bagdad acum o săptămână, după ce a fost testat pozitiv la Covid-19. El părăsise unitatea medicală joi, deoarece starea sănătăţii sale se îmbunătăţise, dar în aceeaşi zi a fost reinternat acuzând iar simptome specifice coronavirusului.

Într-un filmuleţ care a circulat sâmbătă pe reţelele de socializare, Ahmed Radhi se afla pe patul de spital conectat la aparate, mai mulţi medici fiind în jurul său.

Legenda fotbalului irakian Ahmed Radhi a fost unul dintre cei mai buni marcatori pentru echipa naţională, el fiind şi autorul singurului gol a Irakului la CM 1986 (1-2 cu Belgia) în faza grupelor.

În 1988 a fost declarat cel mai bun jucător din Asia. În 2006 s-a refugiat în Iordania după ce în ţara sa au izbucnit conflictele armate inter-religioase. În anul următor s-a întors intrând în politică şi candidând din partea unei coaliţii sunite.

Corona just killed the Iraqi Legend Ahmed Radhi, the player who scored the only Iraqi goal in FIFA World Cup in Mexico 1986 vs Belgium

RIP ???? pic.twitter.com/E0kCARGDcq