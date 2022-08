Novak Djokovic, interzis la US Open și după ultima actualizare a condițiilor de intrare în SUA. "E stupid! E o glumă proastă"

CDC (n.r. - Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA) a decis să nu schimbe regulile de intrare în țară, informează Daily Mail.

"Cetățenii și imigranții non-americani trebuie să prezinte dovada unei scheme complete de vaccinare cu un vaccin COVID-19 acceptat înainte de îmbarcarea către SUA. Se aplică doar excepții limitate", se arată în alineatul care îl ține departe de US Open pe marele campion sârb.

CDC updated its international travel guidelines and there is no change.

As expected, no Novak Djokovic at the 2022 US Open. pic.twitter.com/trkKLAsasS