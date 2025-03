Cel puţin 65 de răniţi, inclusiv 14 copii, după atacuri rusești la Sumî, în timpul negocierilor din Arabia Saudită. VIDEO

Forţele ruse au ”lansat un atac cu rachetă vizând o zonă de locuinţe dens populată la Sumî”, denunţă parchetul într-un comunicat difuzat pe Facebook, relatează AFP.

Apartamente şi o instituţie de educaţie au fost avariate, potrivit acestei surse.

Perhaps the miserable ‘peace talks’ allow strikes on civilian infrastructure. russians launched a missile strike on the centre of the city of Sumy, damaging several apartment buildings and a school.

As of now, there is information about 65 injured people, including 14… pic.twitter.com/ivCVjBzAX6 — Yaroslava Antipina (@strategywoman) March 24, 2025

Imagini publicate de către parchet surprind un fum negru ridicându-se deasupra unui imobil avariat şi cioburi şi lemn împrăştiate în stradă.

Primarul interimar Artem Kobzar a anunţat anterior că acesdt atac a vizat o ”intalaţie industrială” şi a avariat un spital şi infrastructuri destinate copiilor.

Moscow speaks of peace while carrying out brutal strikes on densely populated residential areas in major Ukrainian cities. A few hours ago, another horrific Russian bombing of Sumy's city center injured dozens civilians, including many children. Instead of making hollow… pic.twitter.com/WLAhFZbDnJ — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) March 24, 2025

Rusia şi Statele Unite s-au întâlnit luni în Arabia Saudită la negocieri catalogate din capul locului drept ”dificile” de către Kremlin, în vederea instaurării unui armistiţiu parţial în Ucraina, după mai bine de trei ani de invazie rusă.

O delegaţie ucraineană s-a întâlnit cu o echipă americană duminică seara la Riad şi preconiza o nouă reuniune cu aceasta luni, după o întâlnire americano-rusă.

Preşedintele american Donald Trump, a cărui apropiere faţă de Vladimir Putin a refăcut cărţile în război, afirmă că vrea să pună capăt ostilităţilor şi şi-a trimis emisarii la Riad la negocieri cu cele două părţi.

Într-o întrâlnire precedentă, în martie, în Arabia saudită, la Jeddah, Ucraina a acceptat o propunere americană a unui armistiţiu pe o perioadă de 30 de zile, respinsă de către Rusia.

În pofida unei accelerări a eforturilor în vederea ajungerii la o încetare a focului, confruntări armate continuă prin bombardamente sângeroase atât în Ucraina, cât şi în Rusia.

În noaptera de duminică spre luni, atacuri au atins regiunile Kiev, Harkov şi Zaporojie, în estul Ucrainei, soldate cu mai mulţi răniţi, potrivit autorităţilor ucrainene.

