New Yorker, despre jocul Simonei Halep: „Vechea Simona ar fi cedat”

Jurnaliștii de la New Yorker au analizat meciul din finala turneului de la Australian Open, analizând modul de joc al Simonei Halep, dar și a adversarei sale, Caroline Wozniacki.

New Yorker scrie că în cele peste 2 ore de joc, cele două jucătoare „și-au arătat tenacitatea, rezistența și abilitățile, la aproape 90 de grade și pe o umiditate brutală”.

Simona Halep a întâlnit-o pe Carolina Wozniacki, în finala de la Australian Open, unde „au jucat un meci inegal, care le-a pus în evidență loviturile excelente: Simona Halep s-a aruncat cu tot corpul pentru a realiza un forehand, în timp ce Wozniacki a atacat cu un backhand. Ambele jucătoare au avut mișcări naturale și rapide”.

Jurnaliștii americani au scris și despre accidentările suferite de româncă. „În prima rundă a turneului, Halep s-a accidentat grav la gleznă și părea imposibil că va câștiga meciul, dar ea a ajuns să joace în finala turneului.

„Simona și-a schimbat stilul de joc: servește cu putere prima dată, iar pe al doilea serviciu nu mai este atât de predictibilă. Ea a devenit mult mai agresivă. În meciurile jucate împotriva lui Kerber și a lui Wozniacki, și-a asumat riscuri în momente importante”.

În afara stilului de joc, „Simona s-a schimbat pe ea însăși. A devenit mai încrezătoare, luptă mai mult și își păstrează calmul. Am observat că are o nouă atitudine: este mult mai senină și mai fericită. Au exista momente în care ea însăși a recunoscut că „vechea Simona” ar fi cedat... ea nu știa cum poate să zâmbească și să lupte în același timp”, scrie New Yorker.

