Naomi Osaka, în război cu jurnaliștii. Reacţii după retragerea japonezei de la Roland Garros

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, numărul doi mondial, a anunţat, luni, pe Twitter, că se retrage din turneul de la Roland Garros.

''Cea mai bună alegere pentru turneu, pentru celelalte jucătoare şi pentru mine este să mă retrag (din turneu), pentru ca toată lumea să se poată concentra pe tenis'', a scris Osaka în reţeaua de socializare.

Naomi Osaka a precizat că a suferit momente de depresie după ce a câştigat primul său titlu de Mare Şlem, în 2018, la US Open, iar discuţiile cu jurnaliştii i-au declanşat aceste probleme.

''Nu am dorit niciodată să fiu un motiv de distragere şi recunosc că nu e cel mai potrivit moment, iar mesajul meu ar fi putut fi mai clar. Însă, ce e cel mai important, nu aş trivializa niciodată termenul de sănătate mentală şi nici nu l-aş folosi cu uşurinţă. Adevărul este că am suferit momente îndelungate de depresie după US Open 2018 şi am avut dificultăţi foarte mari să trec peste ele. Toţi care mă cunosc ştiu că sunt introvertită şi toţi cei care m-au văzut la turnee au observat că deseori port căşti audio, care mă ajută să trec peste anxietatea mea socială'', a explicat Osaka.

''Deşi presa de tenis a fost tot timpul amabilă cu mine (şi vreau să îmi cer scuze tuturor jurnaliştilor amabili pe care poate i-am jignit), nu sunt un vorbitor natural în public şi am emoţii mari înainte de a vorbi cu presa'', a subliniat Naomi Osaka.

Osaka a fost amendată cu suma de 15.000 de dolari de organizatorii turneului de la Paris pentru faptul că a lipsit de la conferinţa de presă care a urmat victoriei sale din primul tur, 6-4, 7-6 (5) cu românca Patricia Ţig.

Naomi Osaka risca descalificarea în cazul în care continua să lipsească de la conferinţele de presă, au precizat organizatorii

"Naomi Osaka a decis astăzi (duminică) să nu se conformeze obligaţiilor mediatice contractuale. Judecătorul-arbitru de la Roland Garros a decis, în consecinţă, să o amendeze cu 15.000 dolari conform articolului III H. din Codul de conduită", se arată în comunicatul de la Roland Garros consemnat de organizatorii celor patru turnee de Mare Şlem.

"Noi o informăm pe Naomi Osaka că, în ipoteza în care va continua să nu-şi onoreze obligaţiile mediatice în timpul turneului, ea se va expune la noi sancţiuni, aşa cum este stipulat în Codul de conduită. Infracţiunile cu repetiţie ar putea atrage sancţiuni mai severe, inclusiv excluderea de la turneu, precum şi declanşarea unei anchete pentru abateri grave, care ar putea atrage amenzi mai severe şi suspendări pentru turneele de Mare Şlem următoare (Codul de conduită Articol IV A.3)", mai preciza comunicatul.

Naomi Osaka a făcut un anunţ surprinzător înainte de Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, că refuză orice dialog cu jurnaliştii sportivi la Paris, pentru că după părerea ei conferinţele de presă pun o povară nejustificată asupra sănătăţii mentale a jucătorilor.

Jucătoarea japoneză susţine că a răspunde la întrebări după ce ai pierdut un meci este ca şi cum ''ai lovi o persoană care este căzută''.

''Scriu asta pentru a spune că nu voi face nicio conferinţă de presă în timpul turneului de la Roland Garros. Am simţit adesea că lumea nu ţine cont de sănătatea mentală a sportivilor şi acest lucru sună adevărat ori de câte ori văd o conferinţă de presă sau particip la una. Adesea, noi stăm acolo şi răspundem la întrebări la care am răspuns de mai multe ori înainte sau răspundem la întrebări care aduc îndoială în mintea noastră şi pur şi simplu nu mă voi supune oamenilor care se îndoiesc de mine'', a declarat Osaka, câştigătoare a patru Grand Slam-uri, ultimul la Australian Open 2021.

Osaka a precizat că decizia ei nu are ''nimic personal'' contra turneului sau a unor jurnalişti, cu care are o relaţie de prietenie, şi speră că organizatorii vor reconsidera abordarea ei.

Federaţia franceză: Retragerea lui Naomi Osaka de la Roland Garros, "un deznodământ nefericit"

Retragerea jucătoarei de la turneul de la Roland Garros "este un deznodământ nefericit", a declarat preşedintele Federaţiei franceze de tenis, Gilles Moretton, luni seară, după anunţul făcut de numărul 2 mondial, relatează AFP, conform Agerpres.

"Noi suntem dezolaţi şi trişti pentru Naomi Osaka. Retragerea lui Naomi de la Roland-Garros este un deznodământ nefericit. Noi îi urăm tot binele şi restabilire rapidă şi sperăm, totodată, să o vedem pe Naomi la turneul nostru anul viitor", a declarat Moretton.

"La fel ca toate celelalte turnee de Mare Şlem, WTA, ATP şi ITF, noi rămânem atenţi la binele tuturor sportivilor şi ne angajăm să continuăm să îmbunătăţim toate aspectele experienţei jucătoarelor şi jucătorilor la turneul nostru, inclusiv cu media, aşa cum am făcut întotdeauna", se mai arată în comunicat.

Reacţii în lumea sportului după retragerea japonezei Naomi Osaka de la Roland Garros



În timp ce japoneza Naomi Osaka, locul 2 mondial, s-a retras în urma presiunii mediatice din turneul de la Roland Garros, mulţi sportivi au reacţionat, majoritatea fiind alături de ea, informează lequipe.fr, conform News.ro.

Anunţând înaintea French Open că nu doreşte să participe la acţiunile de presă, Naomi Osaka s-a calificat în turul al doilea, după o vcitorie cu Patricia Ţig, şi nu a participat la conferinţa de după meci. Această decizie nu a fost apreciată de organizatorii turneului care au amendat-o cu 15.000 de dolari (12.300 de euro) şi au ameninţat-o cu excluderea din competiţie. Copleşită de controversa provocată, Osaka s-a retras din turneu.

De la anunţarea deciziei sale, reacţiile s-au înmulţit. Începând cu sportivele care s-ar fi putut afla în faţa ei în cadrul turneului. Rivala şi prietena ei, Serena Williams, a profitat de conferinţa de presă în urma victoriei sale asupra Irinei-Camelia Begu, luni seară, pentru a o sprijini pe Naomi Osaka: "Sunt aproape de ea. Aş vrea să o îmbrăţişez pentru că, aşa cum am spus, am trecut şi eu prin aşa ceva. Ea şi cu mine nu avem aceeaşi personalitate şi, oricum, nu există persoane care să semene şi în timp ce eu sunt puternică, am pielea tăbăcită, alţii au pielea mai sensibilă. Toată lumea este diferită şi trece în mod diferit prin anumite situaţii. Lăsaţi-o să se descurce în modul cel mai bun pentru ea, cum crede ea că o poate face cel mai bine. Asta e tot ce pot spune pentru ea. Cred că se descurcă foarte bine."

O altă jucătoare americană de tenis a susţinut în mare măsură decizia japonezei. Tânăra Cori Gauff, 17 ani, cunoscută deja pentru implicarea ei în lupta împotriva rasismului, a încurajat-o pe reţelele de socializare: "Rămâi puternică! Admir vulnerabilitatea ta."

În favoarea japonezei a reacţionat şi o fost campioană la Roland-Garros. "Sunt atât de tristă pentru Naomi Osaka. Ca sportivi, trebuie să avem grijă de corpul nostru, dar şi de mintea noastră. Noroc, Naomi!”, a scris Martina Navratilova, pe Twitter.

Reacţiile din jurul acestei controverse au depăşit graniţele tenisului. În Statele Unite, baschetbalistul Stephen Curry, conducătorul de joc al echipei Golden State Warriors, a lăudat curajul jucătoarei Naomi Osaka, înainte de a-şi încheia mesajul cu mesajul: "Un mare respect pentru tine, Naomi Osaka!”.

Un alt baschetbalist, Damian Lillard, de la Portland Trail Blazers, a mers şi mai departe: "Mi se pare o ruşine că unii oameni nu înţeleg această decizie. Astăzi, sportivii sunt chiar mai expuşi decât înainte. Indiferent dacă este pe Twitter, Instagram sau orice altceva, oamenii au voie să comenteze, să aibă opinii sau să arate lipsă de respect."

"Este mai bine să o vezi pe Naomi Osaka jucând fără să vorbească cu mass-media sau să nu o vezi deloc jucând?, s-a întrebat antrenorul formaţiei New Orleans Pelicans, Stan Van Gundy.

Două legende ale atletismului şi-au arătat sprijinul pentru jucătoarea de tenis. Britanicul Colin Jackson şi-a manifestat empatia faţă de sportiva japoneză: "Nu mai trebuie puse întrebări. Trebuie spus doar că, dacă ea zice că are nevoie de această pauză, atunci chiar are nevoie de ea."

Pentru cvadruplul campion olimpic Mo Farah, această decizie trebuie respectată. "Trebuie să o sprijinim. Eu însumi am fost în săli de presă şi a fost foarte tensionat”, a explicat el televiziunii britanice.

Dar o altă legendă a tenisului are o părere diferită, gândindu-se mai mult la viitorul japonezei Osaka. "Cariera lui Naomi Osaka în tenis este "în pericol" ca urmare a boicotului ei faţă de mass-media şi a retragerii de la French Open, crede Boris Becker.

"Am auzit primul ei răspuns în urmă cu câteva zile despre acest boicot mass-media şi asta trebuie luat întotdeauna în serios, mai ales de la o persoană atât de tânără. Nu s-a descurcat cu presiunea de a face faţă presei după ce a pierdut un meci, dar asta se întâmplă frecvent şi trebuie să te descurci. Am crezut întotdeauna că mass-media face parte din <job>. Fără mass-media, nu există premii în bani, nu există contracte, nu primeşti partea ta din tort. Am urât mass-media şi nu-mi plăcea să vorbesc cu jurnaliştii, dar trebuia să o faci. Acum se retrage din turneu pentru că nu poate face faţă acestui lucru şi asta îmi ridică întrebări mult mai mari. Dacă nu poate face faţă presei din Paris, nu poate face faţă presei de la Wimbledon sau de la US Open. Aşa că aproape simt că, din cauza problemelor de sănătate mintală, cariera ei este în pericol", a spus Becker pentru Eurosport.

Un lucru este sigur pentru moment, concluzionează L'Equipe, jucătoarea japoneză de 23 de ani nu se va întoarce pe terenurile de tenis o anumită perioadă de timp, aşa cum a anunţat pe reţelele de socializare, dar nu se poate vorbi deocamdată de un sfârşit de carieră prematur.