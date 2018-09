Naomi Osaka, după o emisiune televizată: ”E timpul ca eu să părăsesc această planetă”

După ce a câștigat US Open, Naomi Osaka a fost invitată la "The Ellen DeGeneres Show", acolo unde a oferit un moment memorabil.

Întrebată dacă are un iubit, tânăra de 20 de ani a spus că este singură, dar îl place foarte multe pe actorul Michael B Jordan, celebru pentru rolurile din Black Panther, Fruitvale Station sau Fantastic 4.

Vrând să facă pe Cupidon, Ellen DeGeneres şi-a făcut un selfie cu Osaka, pe care i l-a trimis celebrului actor, care a și răspuns printr-un mesaj video dedicat sportivei.

I texted @MichaelB4Jordan about @Naomi_Osaka_ . Obvi he responded. pic.twitter.com/NNwq2iBcaK

"OK. E timpul ca eu să părăsesc această planetă. Ruşinea a atins un nivel critic", a scris Naomi pe Twitter, după ce fragmentul video din emisiune a ajuns pe internet.

