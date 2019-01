Naomi Osaka a câştigat Australian Open. Japoneza va fi noul număr 1 mondial

Osaka a învins-o în finală pe sportiva cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 8, scor 7-6 (7/2), 5-7, 6-4.

Meciul a durat două ore şi 27 de minute.

Osaka a avut ocazia să câştige meciul încă din setul 2, când a condus cu 5-3 şi 40-0, însă a fost egalată şi a pierdut, scor 5-7.

Pentru japoneza de 21 de ani acesta este al doilea titlu grand slam din carieră, după ce anul trecut s-a impus la US Open.

Începând de luni, Naomi Osaka îi va lua locul Simonei Halep şi va fi noul număr 1 mondial.

