Lionel Messi a câștigat „Balonul de Aur” 2023. Argentinianul și-a trecut în palmares al optulea trofeu

Argentinianul legitimat la Inter Miami a cucerit pentru a opta oară râvnitul trofeul acordat de publicația franceză L'Equipe. Erling Haaland a terminat pe locul 2, Kylian Mbappe pe 3.

Trofeul „Balonul de Aur” la fotbal feminin a fost câștigat de Aitana Bonmati, de la FC Barcelona. Jucătoarea a primit trofeul de la legendarul tenismen Novak Djokovic.

Clubul anului în fotbalul masculin este Manchester City.„Cetățenii” au câștigat în acest an Champions League, Premier League și Cupa Angliei.

Norvegianul Erlin Halaand, starul lui Manchester City, a câștigat trofeul Gerd Muller, acordat celui mai bun atacant al anului.

Trofeul Yashin, acordat celui mai bun portar al anului, i-a revenit argentinianului Emiliano Martinez, legitimat la Aston Villa.

Premiul pentru cel mai bun club al anului în fobalul feminin a fost câștigat de FC Barcelona.

