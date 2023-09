Mesajul lui Darren Cahill după ce Simona Halep a fost suspendată patru ani: "Sprijinul meu față de ea e neclintit"

"Cei care mă cunosc știu deja părerea mea despre acest caz. Sprijinul meu față de Simona este neclintit. Rămâi puternică, Simo. Acest caz, oricum, avea să ajungă la TAS", a scris, pe platforma X, fostă Twitter, Darren Cahill.

Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunțat, marți, că Simona Halep a fost suspendată patru ani, după ce a fost depistată pozitiv la ediția din 2022 a turneului US Open.

Hotărârea a fost luată de un tribunal independent de la Londra.

La scurt timp după ce a primit această veste, sportiva noastră a anunțat că va contesta decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

"Sunt șocată și extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal. Intenționez să apelez această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția", a sșpus, printre altele Simona Halep.

Those who know me know my thoughts on all of this. My support in Simona is unwavering. Stay strong, Simo. This was always heading to the Court of Arbitration for Sport in Switzerland ???? https://t.co/N7MDnxSeT9