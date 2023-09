Simona Halep, prima reacție după ce a fost suspendată: ”Sunt șocată și extrem de dezamăgită. Voi urma căile legale de atac”

Hotărârea a fost luată de un tribunal independent de la Londra, după mai multe luni de amânări și emoții.

Simona Halep nu mai avea voie să joace de aproape un an.

Într-un comunicat de presă transmis pe rețelele de socializare, Simona afirmă că este ”șocată și extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal”.

De asemenea, ea a anunțat că intenționează să conteste decizia prin care a fost suspendată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Textul integral al comunicatului Simonei Halep:

”Astăzi, un tribunal din cadrul Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunțat o decizie provizorie în cazul meu. Ultimul an a fost cel mai greu meci din viața mea și, din păcate, lupta mea continuă. Mi-am dedicat viața tenisului. lau forte în serios regulile care guvernează sportul nostru și mă mândresc cu faptul că nu am folosit niciodată, în mod conștient sau intenționat, vreo substanță interzisă. Am refuzat să accept decizia de suspendare pentru patru ani și am contestat-o potrivit prevederilor legale.

Într-o decizie de 126 de pagini, tribunalul a admis abele acuzații aduse de ITIA - un test de urină pozitiv pentru o substanță interzisa și o încălcare a Programului de Pașaport Biologic (ABP). Reprezentanții mei și cu mine am prezentat ITIA și tribunalului dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele și am formulat mai multe întrebări legitime cu privire la concluzile la care s-a ajuns în legătură cu dosarul ABP.

Deși sunt recunoscătoare să am în sfârșit un deznodământ în fața unui tribunal, după numeroase întârzieri nefondate și cu sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an, sunt șocată și extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal.

Cred într-un sport curat și, în aproape doua decenii ca jucător profesionist de tens, de-a lungul a sute de tumee și două titluri de Grand Șlam, am fost supusă la peste 200 de teste de sânge și urină pentru a verifica dacă există substanțe interzise - toate au fost negative, până la 29 august 2022. Înaintea sezonului pe hard din 2022, la recomandarea echipei mele de încredere și a fizioterapeutului, am revizuit suplimentele nutritive.

Niciunul dintre Ingredientele enumerate pe aceste noi suplimente nu include substanțe interzise, însă acum știm - și tribunalul a fost de acord - că unul dintre ele era contaminat cu roxadustat. Am fost testată aproape săptămânal după testul meu inițial pozitiv până în prima parte a anului 2023, toate rezultatele find negative.

În ciuda acestor dovezi, ITIA a adus o acuzație ABP numai după ce grupul său de experți a aflat identitatea mea, ceea ce a făcut ca doi din trei experți să își schimbe brusc opinia în favoarea acuzațiilor ITIA.

ITIA s-a bazat exclusiv pe opinille acestor experți care au analizat doar parametrii mei sanguini - care s-au menținut timp de peste 10 ani în același interval. Acest grup de experți a ignorat faptul că nicio substanță interzisă nu a fost găsită vreodată în probele mele de sânge sau de urină, cu singura excepție a unui test pozitiv din 29 august pentru roxadustat, care era prezent la un nivel extrem de scăzut și care, dacă luăm în considerare testul meu negativ făcut cu trei zile înainte de testul pozitiv, ar fi putut fi cauzat doar de o expunere accidentală la roxadustat.

Sunt profund recunoscătoare pentru sprijinul pe care I-am primit din partea familiei mele, a prietenilor și a fanilor tenisului din întreaga lume. Continui să mă antrenez și să fac tot ce-mi stă în putință pentru a-mi reabilita numele în fața acestor acuzatii false și pentru a mă întoarce pe teren.

Intenționez să apelez această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și să urmez toate căile legale de atac împotriva companiei producătoare a suplimentelor în cauză.”

De ce a fost suspendată Simona Halep

Practic, tribunalul Sports Resolutions de la Londra, care a judecat cazul ei, o consideră vinovată.

4 ani de suspendare a primit sportiva noastră, fiind acuzata de 2 încălcări grave ale regulamentului antidoping.

Vorbim despre testarea pozitivă la roxadustat, în urmă cu un an la US Open, o substanță interzisă, descoperită în testele de urină.

Iar cea de-a doua încălcare se referă la nereguli constatate în Pașaportul Biologic al sportivei, un document unde specialiștii urmăresc în timp mai mulți parametri biologici ai fiecărui jucător, iar orice deviație atrage testări suplimentare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 12-09-2023 19:15