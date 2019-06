Mesaj emoționant al Simonei Halep după eliminarea de la Roland Garros

Halep a scris că nu a fost suficient de bună în meciul cu americanca de 17 ani Amanda Anisimova, dar a promis că va fi reveni mai puternică.

“A fost o onoare să joc aici în calitate de campioană en titre. Nu am fost suficient de bună astăzi, dar voi reveni mai puternică. Paris, vei avea mereu inima mea”, a notat Halep pe Twitter.

It was an honour to play here as defending champion. I wasn't good enough today, but I will come back stronger.

Paris, you will always have my heart ❤️????????????#RG19 pic.twitter.com/DdTYvfpIk5