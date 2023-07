Luis Suarez Miramontes, fost jucător de legendă, a murit la 88 de ani

Originar din La Coruña, mijlocaşul ofensiv a jucat la Barcelona între 1954 şi 1961, apoi la Inter Milano între 1961 şi 1970.

A câştigat Cupa Europeană a Cluburilor Campionilor, precursoarea Ligii Campionilor, în 1964 şi 1965 cu nerazzurrii.

Luis Suárez Miramontes has passed away at the age of 88… ????

Rest in peace. pic.twitter.com/Gb06MgYKWn