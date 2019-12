Lionel Messi este câștigătorul Balonului de Aur. Reacția sa după stabilirea noului record

Balonul de aur 2019. Jucătorul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a câştigat Balonul de Aur pentru a şasea oară în cariera sa, luni, în cadrul unei ceremonii desfăşurată la Paris.

Messi, al șaselea balon de aur

Messi a stabilit astfel un record absolut, devansându-l pe marele său rival, portughezul Cristiano Ronaldo, care are doar cinci trofee ''Balonul de Aur''.

Acesta a declarat că încă mai are ani frumoşi de carieră, în care îşi doreşte să se bucure de fotbal, relatează News.ro

Atacantul echipei FC Barcelona, în vârstă de 32 de ani, s-a impus în faţa a doi jucători de la Liverpool, câştigătoarea Ligii Campionilor, fundaşul olandez Virgil Van Dijk (locul al doilea) şi atacantul senegalez Sadio Mane (locul patru), succedându-i în palmaresul trofeului croatului Luka Modric (Real Madrid). Messi, care a câştigat anul acesta doar titlul de campion al Spaniei, cu Barca, a mai cucerit trofeul în 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2015.

„Aş dori să mulţumesc jurnaliştilor care m-au votat. Mulţumesc şi coechipierilor mei. Este extraordinar. În urmă cu 10 ani am câştigat primul meu Balon de Aur aici la Paris. Aveam 22 de ani şi am venit cu fratele meu. Nici prin cap nu-mi trecea atunci ce va urma. Astăzi am câştigat al şaselea trofeu. Este complet diferit, trăiesc acest moment alături de familia şi copiii mei” a declarat Messi.

„Cum spune soţia mea, nu trebuie niciodată să încetezi să visezi, dar trebuie mereu să munceşti pentru a fi mai bun şi pentru a te bucura. Am mult noroc, sunt binecuvântat. Sper să fiu aşa mult timp. Îmi dau seama că sunt norocos şi că într-o zi va veni retragerea. Va fi greu. Dar încă mai am ani frumoşi în faţa mea. Timpul trece repede, aşa că trebuie să profit de fotbal şi de familia mea", a adăugat acesta.

Cristiano Ronaldo, doar pe locul trei

Cristiano Ronaldo (Juventus) a ocupat locul al treilea în ierarhia finală a premiului pe 2019.

Messi, care a fost laureat anul acesta şi al premiului FIFA The Best, decernat de federaţia internaţională în urmă cu câteva săptămâni, a fost cel mai bun marcator european în sezonul trecut (36 goluri), performanţă care i-a adus Gheata de Aur. Leo Messi s-a oprit în semifinalele Ligii Campionilor cu Barca în sezonul trecut şi miercurea trecută a ajuns la 700 de partide disputate în tricoul blaugrana al clubului catalan.

Liverpool a avut nu mai puţin de patru reprezentanţi în top 10, ceilalţi doi fiind egipteanul Mohamed Salah (locul cinci) şi portarul brazilian Alisson Becker (7).

Messi a fost ales de un juriu compus din jurnalişti de specialitate din toate ţările, fiecare oferind un clasament cu cinci jucători dintr-o listă de 30 de propuneri făcute de France Football.

Clasamentul final

Clasamentul final a arătat astfel:



1. Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona)

2. Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

3. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus Torino)

4. Sadio Mane (Senegal/Liverpool)

5. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

6. Kylian Mbappe (Franţa/PSG)

7. Alisson Becker (Brazilia/Liverpool)

8. Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munchen)

9. Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City)

10. Riyad Mahrez (Algeria/Manchester City)