Gestul lui Messi pentru un copil de 11 ani. A avut parte de aventura vieții lui

Un copil în vârstă de 11 ani a avut parte de aventura vieții lui când, în timp ce juca pe o plajă, s-a întâlnit cu Lionel Messi.

Mackenzie O’Neill era în vacanță împreună cu părinții lui în Antigua. În timp ce se juca pe plajă, ca dintr-o reclamă, a apărut Messi cu o minge în mână și l-a invitat la o partidă de fotbal.

“Nu am fost agitat. Am fost doar puțin timid la început, dar după, am făcut ceea ce iubesc cel mai mult”, a spus el pentru CNN.

Cei doi au jucat fotbal aproape 40 de minute, iar la scurt timp li s-a alăturat și băiatul lui Messi, Thiago.

Puștiul a povestit că Messi nu vorbea prea mult engleza, dar că soția lui a tradus.

În ultima zi petrecută în Antigua, Mackenzie a jucat pentru ultima dată fotbal cu băiatul cunoscutului fotbalist, în timp ce acesta îi privea de pe margine.

“Messi părea fericit să-și vadă băiatul cum se joacă cu alt copil”, a mai spus Mackenzie.

Familia lui Mackenzie a petrecut câteva zile cu cea a lui Messi, întâlnindu-se de mai multe ori pe toată durata vacanței lor.