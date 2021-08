Lionel Messi, aşteptat duminică la Paris pentru semnarea contractului cu PSG, anunță L'Equipe

Argentinianul Lionel Messi este aşteptat în cursul zilei de duminică în capitala Franţei, unde urmează să semneze un contract cu echipa de fotbal Paris Saint-Germain, anunţă L'Equipe.

"Nu mai este un vis", scrie cotidianul sportiv din Hexagon, care susţine că oficialii grupării pariziene şi reprezentanţii lui Messi s-au pus de acord în privinţa tuturor detaliilor viitoarei lor relaţii contractuale, iar celebrul fotbalist sud-american urmează să efectueze vizita medicală duminică seara sau luni dimineaţă.

Lionel Messi a izbucnit în lacrimi, duminică, în momentul în care şi-a anunţat plecarea de la Barca, echipă la care şi-a petrecut întreaga carieră, subliniind că a făcut tot ceea ce a depins de el pentru a continua la gruparea catalană.

"Sunt foarte trist, pentru că nu doream să părăsesc acest club, pe care îl iubesc. Nu am minţit niciodată, am fost întotdeauna onest. Clubul are o datorie foarte mare şi nu vrea să se împrumute mai mult. Am auzit multe lucruri care nu sunt adevărate. Am vrut să continui şi aveam deja un acord în acest sens. Am discutat cu cei de la Barca şi apoi am fost convins că voi putea continua aici, că nu va fi o problemă contractul meu. Este ceea ce Laporta (preşedintele lui FC Barcelona - n.red) mi-a spus până în ultimul minut. Însă, din cauza Ligii, nu s-a putut face. Nu pot să spun nimic în plus", a precizat Messi.

Argentinianul s-a declarat, totodată, convins că FC Barcelona va avea un viitor strălucit şi fără el. 'Barca are una dintre cele mai bune echipe din lume. Vor veni şi alţi jucători pe viitor. Jucătorii vin şi pleacă. După cum a spus Laporta, clubul este mai important decât oricine. Oamenii se vor obişnui", a adăugat Messi, duminică, probabil cea mai tristă zi din istoria clubului FC Barcelona.

Considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului, Lionel Messi a cucerit 35 de trofee alături de Barcelona, fiindu-i atribuit de şase ori trofeul Balonul de Aur pe parcursul carierei sale.