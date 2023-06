Lionel Messi a fost întâmpinat ca un superstar în China de sute de fani: "Messi! Messi!”. FOTO și VIDEO

Câştigătorul Cupei Mondiale cu Argentina a fost întâmpinat de sute de fani entuziaşti.

"Messi! Messi!", au scandat cei care îl aşteptau la aeroport, toţi purtând tricoul cu dungi alb-albastre şi albe al numărului 10 al Albicelestei, potrivit unor imagini virale postate pe reţelele de socializare, citate de News.ro.

Alte câteva sute de persoane aşteptau în faţa hotelului său, nu departe de malul râului Liangma, un râu popular pentru Beijing, pe care se plimbă locuitorii oraşului.

Fanii, care iniţial erau calmi şi mai degrabă rezervaţi, au strigat brusc în cor numele idolului lor când au crezut că au văzut autobuzul lui Lionel Messi, după cum notează AFP.

Anyone seen something like this before?

Chinese fans are wanting to get a glimpse of Leo Messi ????pic.twitter.com/nFhBY04ST3