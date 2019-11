LAZIO - CFR, LIVE TEXT. Meci decisiv pentru calificarea în primăvara europeană

LAZIO - CFR, ora 22:00, LIVE TEXT. CFR Cluj este la doar un punct de calificarea în primăvara europeană. Ardelenii pot ajunge în fazele eliminatorii ale Europa League dacă reușesc măcar un egal cu Lazio.

LAZIO - CFR, ora 22:00

Conducerea lui CFR s-a pregătit special pentru meciul cu Lazio, astfel că fiecare titular are promisă o primă de 20.000 de euro în cazul calificării.

CFR Cluj este pe locul 2 în Grupa E de Europa League, cu 9 puncte după 4 meciuri. De partea cealaltă, Lazio are 3 puncte şi nu îşi mai poate permite niciun pas greşit. Pentru a mai spera la calificare, italienii trebuie să câştige meciul cu CFR la o diferenţă de cel puţin două goluri, să câştige şi în ultimul meci cu Rennes, iar CFR să piardă şi meciul din ultima etapă.

Petrescu, încrezător înainte de duelul decisiv

Dan Petrescu este încrezător înaintea partidei de pe Olimpico şi vrea să rezolve calificarea în primăvara europeană. „Nu vom juca la egal. Vreau să sparg gheaţa!”, este strigătul de luptă al antrenorului CFR-ului.

„Sunt fericit că m-am întors la Roma, ca jucător era altă viaţă, ca antrenor mult mai stresant! Sper să fie noroc, să sparg gheaţa ca antrenor! Foarte greu să-i surprinzi pe Lazio cu ceva, este echipa de pe locul 3 în Serie A, fac un campionat extraordinar. În tur, am făcut un meci foarte bun şi de aia am câştigat, nu i-am surprins neapărat cu ceva. Ne-am întors la Celtic şi nu a fost bine. Este greu când te întorci, nu e uşor să repeţi performanţă, mai ales că Lazio are 4 victorii şi două egaluri pe teren propriu, a pierdut doar cu Celtic, dar a avut un ghinion incredibil”, a spus Dan Petrescu.

„Ne trebuie un punct, dar nu vom juca la egal. Vrem să câştigăm, dar va fi greu,toate echipele din Italia care au venit pe Olimpico au luat şi 4 goluri. Lazio are un lot mult mai valoros, dar noi vom încerca din nou să facem istorie pentru România", a mai adăugat acest.

Echipele probabile:

Lazio: Proto - Bastos, Vavro, Acerbi - Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony - J. Correa, Caicedo

Rezerve: Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Immobile, Lulici, Milinkovici-Savici, Adekanye

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Burca, K. Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Deac, Traore, Omrani

Rezerve: J. Fernandez, Sylla, L. Aurelio, Păun, Hoban, Peteleu, Cestor