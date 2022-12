Karim Benzema a anunțat că se retrage din naționala Franței. Mesajul postat pe Twitter de atacantul francez

"Am făcut eforturile şi greşelile necesare pentru a fi acolo unde sunt astăzi şi sunt mândru de asta! Mi-am scris povestea şi a noastră se termină", a scris Benzema pe Twitter, el însoţind mesajul cu o fotografie în care apare în echipamentul naţionalei Franţei.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs