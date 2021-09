Jurnaliștii Daily Mail, de vorbă cu bunica Emmei Răducanu, “într-o zonă cunoscută drept Sectorul 2 din București”

Daily Mail

Jurnaliştii de la Daily Mail au discutat cu Niculina, bunica Emmei Răducanu.

Jurnaliștii Daily Mail au găsit-o pe femeia de 88 de ani, "în apartamentul ei de la etajul al treilea, din Bucureștiul obscur, post-comunist, într-o zonă cunoscută sub numele de Sectorul 2".

"Puțini oameni o cunosc pe Emma mai bine decât Niculina și, alături de părinții ei, nimeni nu este mai îngrijorat pentru sănătatea ei. După ce i-a urmărit progresul de când a pus mâna pe prima rachetă, Niculina este conștientă de sacrificiile și dedicația din spatele fenomenalei ascensiuni a Emmei", scriu jurnaliștii străini.

Tocmai de aceea, după abandonul Emmei de la Wimbledon, femeia i-a întrebat pe părinţii jucătoarei dacă nu ar fi mai bine ca tânăra să se lase de tenis.

”Am vrut să renunţe, i-am întrebat pe părinţii ei dacă n-ar trebui să renunţe la tenis", a spus ea. "Dacă i s-ar fi întâmplat ceva? Sănătatea ei e mult mai importantă”, a continuat bunica jucătoarei.

De obicei, Niculina se uită la meciurile Emmei, dar pentru finala de la US Open nu a avut curajul necesar.

"În noaptea în care a câștigat US Open, nu am putut să mă uit pentru că inima mea nu rezista. Mi-am spus: 'Meciul acesta va fi foarte dur' și am decis sa nu mă uit. Am aflat abia a doua zi şi am fost foarte fericită că a fost puternică şi sănătoasă. Am vorbit cu fiul meu, m-am bucurat pentru el. Ar fi fost foarte dezamăgit dacă ar fi pierdut după toată munca depusă pentru asta”, a mai spus bunica Emmei Răducanu.