Ionuţ Radu nu va veni la echipa naţională, acuzând o accidentare la umăr, dar a jucat toate cele 90 de minute ale meciului dintre Celta Vigo şi Levante, scor 0-0, primind nota 6,5 pentru evoluţia lui, potrivit News.ro.

Luni, selecţionerul Gheorghe Hagi a comentat faptul că Radu nu poate veni la naţională, dar a jucat la echipa de club.

"Noi ştim despre problemele fiecăruia. Nu a fost decizia noastră, noi ţinem cont de decizia jucătorului. Jucătorii nu au contract cu echipa naţională. Aici vii dacă simţi, vii dacă eşti 100%, nu există 99%. Dacă tu nu eşti convins, ai crezut că e bine să stai la echipă şi să te refaci, foarte bine, asta e. Avem alţi jucători, nu am venit aici să mă plâng", a subliniat selecţionerul.

Reacţia lui Ionuţ Radu

"În ultimele zile au apărut foarte multe discuţii, comentarii şi acuzaţii în spaţiul public în legătură cu absenţa mea de la actuala acţiune a echipei naţionale a României. Am ales să nu reacţionez imediat, din respect pentru echipa naţională, pentru Federaţie, pentru colegii mei şi pentru oamenii care iubesc cu adevărat fotbalul românesc. Consider însă că s-a ajuns într-un punct în care tăcerea poate fi interpretată greşit, iar anumite lucruri trebuie spuse foarte clar. Nu am refuzat echipa naţională. Nu am întors spatele României. Şi nu am tratat niciodată tricoul echipei naţionale ca pe o obligaţie lipsită de importanţă. Dimpotrivă. Am 29 de ani şi 11 selecţii la prima reprezentativă. Fiecare convocare a reprezentat pentru mine o onoare şi o responsabilitate. Nu am avut niciodată nevoie să demonstrez prin declaraţii publice ceea ce simt atunci când reprezint România. Realitatea situaţiei medicale este simplă, chiar dacă în spaţiul public a fost transformată într-o controversă. De mai multe luni mă confrunt cu o problemă la umărul drept, pentru care am fost nevoit să continui să joc apelând la soluţii temporare împotriva durerii, în condiţiile unui calendar competiţional foarte solicitant.

În această perioadă nu am putut urma un program normal de antrenament, iar problema nu poate fi rezolvată la nesfârşit prin simpla gestionare a durerii. Este nevoie de o perioadă de timp pentru a urma un tratament specific şi pentru a respecta repausul recomandat de specialişti. Este o decizie medicală necesară pentru sănătatea mea şi pentru a putea continua să îmi desfăşor activitatea la nivelul de performanţă pe care mi-l doresc. Clubul meu, Celta Vigo, cel care mi-a dat încrederea necesară şi datorită căruia a fost posibil să fiu chemat la echipa naţională, a informat oficial Federaţia Română de Fotbal despre situaţia medicală, iar reprezentanţii celor două părţi împreună cu mine au comunicat şi au convenit ca această perioadă să fie folosită pentru tratament şi recuperare. Nu este o decizie luată pe ascuns, nu este o absenţă nejustificată şi cu atât mai puţin o încercare de a evita echipa naţională. Înţeleg că unii oameni se întreabă cum este posibil să joc pentru club şi să nu fiu disponibil pentru naţională. Dar între capacitatea de a intra pe teren şi necesitatea de a trata o problemă medicală există o diferenţă pe care cred că ar trebui să o înţeleagă cu toţii. Faptul că un sportiv continuă să joace nu înseamnă că nu are o problemă şi nici că nu are nevoie de tratament", se arată în mesajul postat de Ionuţ Radu.

"Ceea ce mă deranjează însă cel mai mult nu este dezbaterea în sine, ci faptul că, din nou, anumite persoane au ales să transforme o situaţie medicală într-o discuţie despre caracterul, profesionalismul şi ataşamentul meu faţă de echipa naţională. De-a lungul timpului au fost construite şi propagate tot felul de poveşti despre mine, inclusiv ideea că aş fi un om nepotrivit în interiorul vestiarului echipei naţionale. Resping categoric aceste etichete şi aceste insinuări. Nu poţi construi o realitate despre un om din zvonuri, interpretări şi afirmaţii repetate până când majoritatea ajunge să le considere adevăruri. Accept critica sportivă. Accept întrebările, analizele şi opiniile diferite. Sunt fotbalist profesionist şi înţeleg că evoluţiile mele pot fi evaluate şi comentate.

Dar nu voi considera niciodată normale atacurile personale, insinuările nefondate şi încercările de a pune la îndoială caracterul unui om fără argumente şi fără cunoaşterea realităţii. Respectul pentru echipa naţională nu se măsoară în declaraţii făcute pentru public şi nici în capacitatea unui jucător de a-şi sacrifica sănătatea pentru a demonstra ceva cuiva. Voi continua să muncesc pentru clubul meu, să îmi respect profesia şi să fac tot ceea ce ţine de mine pentru a reveni în cea mai bună formă. Iar atunci când voi fi apt şi voi primi o nouă convocare, dorinţa mea de a reprezenta România va fi aceeaşi. Mai mult decât atât, lumea uită un mic detaliu: când am venit la naţională pentru meciul cu Turcia, eram conştient că aveam o posibilă problemă la gambă şi că exista riscul să-mi agravez accidentarea. Ştiam că, prin această decizie, puteam pune în pericol ultimele luni ale unui sezon important pentru mine. Cu toate acestea, am ales să vin. Am venit pentru că mi-am dorit, din suflet, să fiu alături de echipă şi să încerc să o ajut, nu pentru că aş fi pus vreo condiţie sau aş fi avut vreun interes personal. Iar aici vreau să clarific un lucru fără niciun fel de echivoc”, spune Radu.

”Niciodată, DAR NICIODATĂ, nu am condiţionat venirea mea la echipa naţională DE FAPTUL CĂ VOI JUCA SAU NU! Nu am cerut garanţii, nu am pus condiţii şi nu am pretins niciodată un loc în echipă. Am spus întotdeauna un singur lucru: doar atunci când merit, îmi doresc să vin, să joc şi să ajut echipa. Aceasta este realitatea. Nu cer nimănui să mă aplaude. Nu cer tratament preferenţial şi nu cer ca oamenii să fie de acord cu mine. Vreau ca adevărul să fie respectat, iar judecăţile despre un om să nu fie construite pe speculaţii, ci pe fapte reale! Este de-a dreptul şocant să constaţi că, uneori, noi, românii, suntem mai apreciaţi şi mai bine primiţi în afară decât în propria noastră ţară. România nu este un adversar pentru mine. Echipa naţională nu este un inconvenient. Iar sănătatea mea nu este un subiect de negociere în faţa presiunii publice. Cu respect pentru cei care înţeleg şi cu aceeaşi determinare de a-mi face meseria, Andrei", a mai scris portarul de la Celta Vigo.