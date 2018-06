Halep - Petkovic LIVE TEXT în turul trei la Roland Garros, sâmbătă de la 15:30

Simona Halep - Andrea Petkovic LIVE TEXT, în turul trei la Roland Garros. Meciul se va disputa sâmbătă, la ora 15:30, pe terenul 18.

Simona Halep a învins-o, joi, în turul doi pe Taylor Townsend, în două seturi, scor 6-3, 6-1. Miercuri, în primul tur la Roland Garros, Halep a învins-o în trei seturi, 2 - 6, 6 - 1, 6 - 1, pe americanca Alison Riske, locul 83 WTA.

Halep şi Petkovic s-au întâlnit de cinci ori până în prezent, iar românca conduce cu 5-0 la general.

Simona Halep a ajuns de două ori în finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, în 2014 și în 2017. Românca a pierdut ambele finale. Prima, în fața Mariei Sharapova, în 2014, în trei seturi, 4 - 6, 7 - 6, 4 -6, iar cea de-a două în 2017, când a jucat împotriva letonei Jelena Ostapenko, când a pierdut partida în trei seturi, 6 - 4, 4 -6, 3 - 6.

După victoria împotriva jucătoarei din SUA, Taylor Townsend, Simona Halep a declarat: “Categoric a fost mai bine decât în primul tur, din punct de vedere emoţional. A fost mai uşor pentru că m-am obişnuit cu acel teren şi primul tur al unui grand şlam este mereu dificil. Nu a fost uşor, dar după ce te obişnuieşti cu ritmul apoi simţi jocul”, a spus Halep în studioul Eurosport de la Roland Garros, citată de News.ro

Simona Halep a precizat că pentru ea este de fiecare dată emoţionant să joace pe terenul central de la French Open.

“Ca în fiecare an, este foarte emoţionant când păşesc pe terenul central, am câştigat în urmă cu zece ani la junioare. Încerc să mă bucur de moment, nu vreau să pun presiune asupra mea, ştiu că a fost foarte bine anul trecut, dar asta nu înseamnă că va fi aşa în fiecare an. Iau lucrurile zi cu zi, meci cu meci”.

