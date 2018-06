Halep - Kerber 3 - 5 LIVE TEXT, Roland Garros în sferturi

HALEP - KERBER LIVE TEXT CU DESFĂȘURAREA PARTIDEI:

Halep - Kerber 3 - 4 Al treilea game consecutiv câştigat de Simona Halep, care a mai salvat două mingi de break.

Halep - Kerber 2 - 4 Primul break reușit de Simona. Românca dă semne de revenire, după un început slab de meci.

Halep - Kerber 1 - 4 Simona reușește să câștige primul ei game, după ce a pierdut patru consecutiv. Kerber nu i-a luat niciun punct

Halep - Kerber 0 - 4 Cel mai disputat game al partidei. Germana conduce cu 0 - 4 în primul set.

Halep - Kerber 0 - 3 Al doilea break reușit de Kerber. Simona a început ezitant partida. Germana este mult mai agresivă.

Halep - Kerber 0 - 2 Game câștigat cu ușurință de germană, pe propriul serviciu.

Halep - Kerber 0 - 1 Primul break al partidei. Simona nu reușește să își câștige serviciul

Halep - Kerber 0 - 0 Simona Halep va servi prima

Setul I

Cele două jucătoare au intrat pe teren, pentru încălzire.

Halep şi Kerber joacă pe arena Suzanne-Lenglen, teren pe care Simona Halep nu a mai disputat niciun meci la Roland Garros 2018.

Halep - Kerber LIVE TEXT Roland Garros

Simona Halep şi Angelique Kerber s-au mai întâlnit de nouă ori până în prezent. La general, scorul este 5-4 în favoarea Simonei. Ultimul meci pe care Halep şi Kerber l-au disputat a fost la Australian Open, anul acesta, când românca, care este numărul unu mondial, s-a impus în trei seturi, 6 - 3, 4 - 6, 9 - 7.

Parcursul Simonei Halep la Roland Garros 2018

În primul tur la Roland Garros, Halep a învins-o în trei seturi, 2 - 6, 6 - 1, 6 - 1, pe americanca Alison Riske, locul 83 WTA. În al doilea tur, românca s-a impus în două seturi în fața americancei Taylor Townsend, scor 6-3, 6-1.

În turul trei, Halep a întâlnit-o pe germana Andrea Petkovic şi s-a calificat în optimi după două seturi, 7 -5, 6 -0. Simona Halep a trecut de belgianca Elise Mertens, numărul 16 WTA, în două seturi, 6 -2, 6 - 1, în optimile de finală de la turneul de Grand Slam Roland Garros și s-a calificat în sferturi, unde miercuri o va întâlnit pe Angelique Kerber.

Angelique Kerber a învins-o în optimile de finală de la Roland Garros pe Caroline Garcia, numărul 7 WTA, în două seturi, 6-2, 6-3.

Simona Halep a ajuns de două ori în finala turneului de Grand Şlam de la Roland Garros, în 2014 și în 2017. Românca a pierdut ambele finale. Prima, în fața Mariei Sharapova, în 2014, în trei seturi, 4 - 6, 7 - 6, 4 -6, iar cea de-a două în 2017, când a jucat împotriva letonei Jelena Ostapenko, când a pierdut partida în trei seturi, 6 - 4, 4 -6, 3 - 6.

După victoria împotriva belgiencei Elise Mertens, Simona Halep a declarat: ''Am fost pun pic nervoasă la începutul meciului, dar am jucat cel mai bun meci al meu aici la Roland-Garros. Trebuie să fiu mai agresivă şi să încerc să închei punctele, deoarece nu reuşesc prea multe winners. Nu am prea multă putere, dar dacă joc rapid simt că îmi îmbunătăţesc jocul şi acesta este planul. Dar trebuie să te adaptezi şi adversarelor, când ele joacă diferit, cum a fost azi, sau când cineva se apără mai bine''.

.@AngeliqueKerber and @Simona_Halep played out an epic @AustralianOpen semifinal in January...

Now they're ready to do it all again at @rolandgarros! pic.twitter.com/yqs48t3gzo