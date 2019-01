Halep, înainte de Australian Open: „Sunt puțin în urmă cu pregătire şi meciurile”

AFP

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că este motivată înainte de Australian Open, deși și-a asumat un risc stând mai mult timp acasă, să se odihnească.

„Este o mare diferenţă faţă de anul trecut, pot spune că am realizat ce mi-am dorit. Am câştigat în sfârşit un Grand Slam. Acum pot spune că sunt cu adevărat numărul 1. Înainte spuneam că fără un Grand Slam nu eşti numărul 1. Sunt fericită, mă bucur de tot. Tot ce am realizat anul trecut m-a făcut să fiu puţin mai relaxată. Doar încerc să-mi îmbunătăţesc jocul şi să văd cât de bună pot fi în viitor", a declarat Halep, conform News.ro.

Halep a mai spus că este motivată înainte de Australian Open, dar este puţin diferit faţă de anul trecut când a avut 10-15 meciuri înainte, iar acum unul singur şi acela pierdut.

„Mi-am asumat un risc stând acasă puţin mai mult. M-am odihnit pentru că m-am simţit extenuată după aceste turnee şi anul avut. Mi-a plăcut mult să stau acasă. Acum sunt pregătită pentru noul an, deşi sunt puţin în urmă cu totul, cu pregătire şi meciurile. Dar nu mă plâng. Totul a fost aşa cum mi-am dorit. Acum trebuie să las capul în pământ şi să muncesc", precizat jucătoarea din Constanţa.

Ea nu se grăbeşte să îşi aleagă un nou antrenor: „Este greu pentru mine să schimb persoana cu care muncesc pentru că eu mă ataşez de oamenii din echipa mea. Nu pot schimba totul rapid. De fiecare dată când ai pe cineva în echipă, trebuie să dea 100 la sută. După cum am spus mereu la acest nivel este imposibil fără antrenor. Deci probabil în viitorul apropiat voi avea pe cineva. Dar pentru moment sunt doar eu", a adăugat românca.

Simona Halep, locul I WTA, finalista ultimei ediţii, va evolua cu estona Kaia Kanepi, locul 70 WTA, în manşa I a Australian Open, primul grand slam al anului.

Kanepi a învins-o pe Halep, anul trecut, în primul tur al US Open, cu 6-2, 6-4. Românca s-a impus şi ea, în prima lor întâlnire, în 2014, la Doha, în turul I, cu 6-4, 3-6, 7-6 (5).

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer