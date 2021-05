Halep a abandonat la Roma. Accidentarea pare gravă. A ieşit cu greu de pe teren. VIDEO

Simona a fost direct acceptată în această fază a competiţiei.

Halep a dominat meciul până la 6-1, 2-0. Setul I ar fi trebuit să fie câştigat de Halep la zero, dar în ghemul al treilea românca a ratat câteva şanse de 3-0, iar Kerber a câştigat contra serviciului.

Halep a avut 2-0 şi în setul al doilea, moment în care sportiva germană a început să-şi arate o parte din adevăratele calităţi. Ea şi-a crescut mult nivelul jocului şi a egalat la 2, apoi jucătoarea română a făcut un rebreak, dar imediat şi-a pierdut serviciul.

La 6-1, 3-3, în momentul în care Kerber avea 30-0, pe serviciul ei, Halep a acuzat o accidentare la pulpa stângă după ce a returnat o minge şi a cerut imediat intervenţia fizioterapeutului. Cu dureri mari şi cu lacrimi în ochi, sportiva din Constanţa a ajuns cu greu la bancă şi a luat decizia de a se retrage.

