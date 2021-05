Simona Halep, tablou complicat la Roma. Posibil debut de foc

Jucătoarea noastră va intra în competiție în turul al doilea, unde se va duela cu cu Angelique Kerber, 33 de ani, locul 26 WTA, sau cu o jucătoare venită din calificări.

În optimi, Simona Halep o poate întâlni pe britanica Johanna Konta, 29 de ani, locul 18 WTA.

În sferturile de finală, constănțeanca ar putea da peste Bianca Andreescu, 20 de ani, locul 6 WTA.

Dacă va ajunge în semifinale, "Super-Simo" va întâlni o jucătoare din partea inferioară a tabloului, acolo unde se află Serena Williams, Belinda Bencic, Jennifer Brady sau Naomi Osaka.

Ashleigh Barty, ocupanta primului loc mondial, este în partea superioară a tabloului. Astfel, un duel între jucătoarea din Australia și Simona Halep este posibil doar în finală.

???? And now take a look at the #IBI21 #WTA Main Draw! pic.twitter.com/TErjALVOpi