Gestul emoționat făcut de antrenorul lui Liverpool, pentru un suporter care suferă de o afecțiune gravă. VIDEO

Daire Gorman, s-a născut cu sindromul Crommelin, o afecțiune destul de gravă. Baiețelul s-a născut fără brațe de la cot în jos și fără femur la ambele picioare. Din această cauză este utilizator cu normă întreagă de scaun cu rotile.

În septembrie, o înregistrare a devenit virală cu tânărul, care descrie Liverpool ca fiind „viața lui”, plângând în timpul interpretării piesei „You'll Never Walk Alone” înainte de victoria împotriva lui Aston Villa.

Videoclipul a făcut milioane de vizualizări și i-a atras atenția managerului lui Liverpool, Jurgen Klopp.

Noile imagini emoționante postate în ziua de Crăciun îl arată pe german invitându-l pe copil, alături de familia sa, la centrul de antrenament al lui Liverpool, unde a putut să se întâlnească cu unii dintre jucători, inclusiv cu Mohamed Salah și cu eroul său Luis Diaz și să-i urmărească la antrenamente la începutul acestei luni.

Într-un mesaj adresat lui Daire, Klopp a spus: „Vreau doar să știi că am văzut cu toții videoclipul cu tine pe Anfield când ascultai You'll Never Walk Alone. Jucătorii și cu mine iubim cu totul pasiunea ta pentru club, așa că vrem să facem ceva pentru tine ca să-ți mulțumim. Drept urmare, te vom invita pe tine și pe familia ta la Liverpool pentru a-i cunoaște pe jucători și pentru a ne vedea cum ne antrenăm”, a spus Klop.

După ce s-a întors pe Anfield pentru a asista la o victorie palpitantă cu 4-3 împotriva lui Fulham pe 3 decembrie, el și familia sa au mers pe terenul de antrenament al clubului pentru a-și întâlni eroii.

Klopp i-a oferit tânărului un tur al stadionului lui Liverpool, întâlnindu-i pe parcurs pe Mohamed Salah, Darwin Nunez și Luis Diaz.

„Acest cântec înseamnă mult pentru tine și înseamnă mult și pentru mine, am putut vedea emoțiile tale în timp ce îl fredonai”, a mai precizat antrenorul.

De asemenea, Klopp a continuat să îl descrie pe tânăr ca fiind cel mai înțelept om din încapere, în timp ce vorbea cu el și cu familia sa.

Nu îți puteți imagina cât de mult mi-a făcut plăcere să te cunosc, i-a spus Klopp lui Daire.

„Acest club se bazează pe oameni și suporteri, iar tu ești unul dintre cei mai speciali”, a mai precizat Klopp.

„A fost o zi magică. Întâlnirea cu Klopp și întâlnirea cu Diaz, eroul meu, nu știu cum să o exprim în cuvinte. Mo [Salah] a venit să mă salute. Sunt atât de recunoscător pentru toate acestea și nu-mi vine să cred că m-am întors din nou la Liverpool pentru a face toate astea”, a spus băitețelul.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , Dată publicare: 26-12-2023 14:25