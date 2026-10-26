Balonul de Aur 2026. Ceremonia de la Londra marchează cea de-a 70-a ediție a celui mai râvnit trofeu. Lista nominalizaților

Stiri Sport
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Pentru prima dată în istoria sa, ceremonia Balonului de Aur se va desfăşura în capitala britanică, Londra, unde ediţia din 2026 va avea loc luni, pentru a sărbători şapte decenii de la înfiinţarea trofeului.

autor
Cristian Anton

Evenimentul va avea o semnificaţie istorică, cu un omagiu adus lui Stanley Matthews, vedeta engleză care a intrat în istoria Balonului de Aur devenind primul câştigător în 1956, scrie News.ro.

Francezul Ousmane Dembélé, vedeta echipei Paris Saint-Germain, a câştigat Balonul de Aur din 2025, în timp ce spaniola Aitana Bonmatí, jucătoare la Barcelona, a câştigat trofeul feminin.

Ceremonia din acest an va începe la ora 22.00, la London Palladium. Evenimentul va fi prezentat de legendarul fotbalist francez Thierry Henry şi de jurnalista britanică Kate Scott.

Ce premii vor fi decernate în cadrul ceremoniei Balonul de Aur din 2026?

• Balonul de Aur masculin şi feminin

• Tânărul talent al anului, la categoria masculină şi feminină

• Portarul anului, la categoria masculină şi feminină

• Antrenorul anului, la categoria masculină şi feminină

• Clubul anului, la categoria masculină şi feminină

• Atacantul anului la masculin şi la feminin

• Premiul Sócrates, acordat de L'Équipe şi Peace and Sport pentru iniţiativele de solidaritate şi cauzele sociale susţinute de un campion dedicat.

Jucătorii îşi păstrează trofeele?

În fiecare an se realizează un trofeu original pentru fiecare categorie existentă, iar toţi laureaţii îşi păstrează trofeul. Astfel, având în vedere că atât Diego Maradona, cât şi Pelé au primit trofee onorifice Ballon d'Or pentru întreaga lor carieră fotbalistică (deoarece nu erau eligibili pentru Ballon d'Or la momentul respectiv), există, teoretic, 71 de trofee oficiale Ballon d'Or® masculine şi şapte trofee Ballon d'Or feminine în circulaţie la nivel mondial. Toţi laureaţii pot solicita, de asemenea, replici oficiale suplimentare ale trofeelor lor.

France Football păstrează, de asemenea, două trofee originale Ballon d'Or în sediile sale, în scopuri de expunere.

Lista nominalizatelor la feminin este următoarea:

Selma Bacha (OL Lyon, Franţa)

Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)

Klara Bühl (Bayern München, Germania)

Esmee Brugts (Barcelona, Olanda)

Mariona Caldentey (Arsenal, Spania)

Scarlett Camberos (Club América, Mexic)

Kerstin Casparij (Manchester City, Olanda)

Temwa Chawinga (Kansas City, Malawi)

Cata Coll (Barcelona, Spania)

Melchie Dumornay (OL Lyonnes, Haiti)

Caroline Graham Hansen (Barcelona, Norvegia)

Alex Greenwood (Manchester City, Anglia)

Pernille Harder (Bayern München, Danemarca)

Patri Guijarro (Barcelona, Spania)

Rose Lavelle (Gotham FC, Statele Unite)

Yui Hasegawa (Manchester City, Japonia)

Mapi Leon (Barcelona, Spania)

Lorena (Kansas City, Brazilia)

Melvine Malard (Manchester United, apoi Chelsea, Franţa)

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage, apoi Chelsea, Japonia)

Ewa Pajor (Barcelona, Polonia)

Viviane Miedema (Manchester City, Olanda)

Claudia Pina (Barcelona, Spania)

Alexia Putellas (Barcelona, apoi London City Lionesses, Spania)

Alexia Russo (Arsenal, Anglia)

Momoko Tanikawa (Bayern München, Japonia)

Wendie Renard (OL Lyon, Franţa)

Kadija Shaw (Manchester City, Jamaica)

Caroline Weir (Real Madrid, apoi OL Lyon, Scoţia)

Tessa Wullaert (Inter Milano, apoi Como, Belgia)

Lista nominalizaţilor la trofeul pentru cel mai bun tânăr jucător:

Kerim Alajbegovic (Leverkusen, apoi Juventus, Bosnia şi Herţegovina)

Ayyoub Bouaddi (LOSC, apoi Manchester City, Maroc)

Pau Cubarsi (FC Barcelona, Spania)

Yan Diomandé (Leipzig, apoi Real Madrid, Coasta de Fildeş)

Lennart Karl (Bayern München, Germania)

Eli Junior Kroupi (Bournemouth, Franţa)

Lamine Yamal (FC Barcelona, Spania)

Warren Zaïre-Emery (PSG, Franţa)

Johan Manzambi (Freiburg, apoi Aston Villa, Elveţia)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, Algeria)

Nominalizările la premiul pentru cea mai bună tânără jucătoare

Printre ele se numără jucătoarea echipei OL Lyonnes, americanca Lily Yohannes. Sunt prezente şi două jucătoare de la Barça: Clara Serrajordi (Spania) şi Vicky Lopez (Spania), precum şi Veerle Buurman (Chelsea, Olanda) şi Felicia Schröder (Real Madrid, Suedia).

Nominalizaţii la portari:

Portarii nominalizaţi sunt: Yassine Bounou (Maroc), Thibaut Courtois (Belgia), Joan Garcia (Spania), Gregor Kobel (Germania), Edouard Mendy (Senegal), David Raya (Spania), Emiliano Martinez (Argentina), Vozinha (Capul Verde), Unai Simon (Spania) şi Matvey Safonov (Rusia).

În fotbalul feminin au fost nominalizate cinci jucătoare care evoluează pe postul de portar: Ann-Katrin Berger (Germania), Cata Coll (Spania), Hannah Hampton (Anglia), Lorena (Brazilia) şi Ayaka Yamashita (Japonia).

Nominalizaţii la antrenorul anului:

Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, şi antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se află printre nominalizaţii pentru Balonul de Aur acordat celui mai bun antrenor.

De asemenea, au mai fost nominalizaţi Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) şi Vincent Kompany (Bayern Munchen).

Cei cinci nominalizaţi la titlul de cel mai bun antrenor al sezonului pentru o echipă feminină au fost anunţaţi tot marţi: Jonatan Giraldez - OL Lyonnes,

Andrée Jeglertz - Manchester City, Nils Nielsen - Antrenorul echipei naţionale a Japoniei, Pere Romeu - FC Barcelona şi Elena Sadiku - Celtic/BK Häcken.

Cel mai bun club al anului:

Nominalizările la titlul de cel mai bun club masculin al anului: Arsenal, Bayern München, Bodo-Glimt, Flamengo şi PSG.

Nominalizările pentru cel mai bun club feminin al anului: FC Barcelona, Bayern Munchen, Club America, Manchester City şi OL Lyonnes.

Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur:

Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)

Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)

Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)

Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)

Luis Diaz (Bayern München, Columbia)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)

Gabriel (Arsenal, Brazilia)

Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)

Harry Kane (Bayern München, Anglia)

Achraf Hakimi (PSG, Maroc)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)

Lamine Yamal (Barcelona, Spania)

Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)

Marquinhos (PSG, Brazilia)

Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)

Nuno Mendes (PSG, Portugalia)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Michael Olise (Bayern München, Franţa)

João Neves (PSG, Portugalia)

William Pacho (PSG, Ecuador)

Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)

Declan Rice (Arsenal, Anglia)

Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)

Fabian Ruiz (PSG, Spania)

William Saliba (Arsenal, Franţa)

Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)

Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)

Vitinha (PSG, Portugalia).

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Sursa: News.ro

Etichete: balonul de aur, ceremonie, desemnare,

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