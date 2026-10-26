„A fost lamentabil”, a declarat șeful de la Casa Albă, cunoscut ca un aliat apropiat al lui Flavio Bolsonaro. Înainte de a pleca din Washington pentru un miting de campanie în perspectiva alegerilor americane de la jumătatea mandatului, Trump a afirmat: „Sincer, a semănat cu încă un scrutin fraudulos... a fost atât de corupt, atât de lamentabil”, relatează agențiile AFP și Reuters, preluate de news.ro.

Liderul american a precizat: „Nu am luat partea nimănui, dar mi s-a părut că au fost încă nişte alegeri aranjate. Alegerile trebuie să fie incontestabile, iar situaţia mi s-a părut foarte gravă”.

La rândul său, senatorul brazilian de dreapta Flavio Bolsonaro a refuzat să își recunoască înfrângerea în scrutinul de duminică. Tatăl acestuia, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost un aliat apropiat al lui Donald Trump pe durata mandatului său.

În paralel, administrația Trump a salutat un val de victorii electorale recente ale forțelor de dreapta în alte țări din America Latină, integrând acest aspect într-o strategie națională care vizează exercitarea unei influențe sporite în „emisfera vestică”.