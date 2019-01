FIFA a felicitat-o pe Simona Halep după victoria cu Venus. Clipul publicat

"Felicitări Simonei Halep pentru calificarea în optimile de finală ale Australian Open", se arată în mesajul citat.

Simona Halep, locul I WTA, finalista ediţiei trecute, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-2, 6-3, pe americanca Venus Williams, locul 36 WTA, calificându-se în optimile de finală ale Australian Open.

În faza următoare, Simona Halep va evolua cu Serena Williams, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 16. Aceasta va fi a zecea lor partidă directă (8-1 pentru Williams), prima de când Serena a devenit mamă.

Congrats to ????@Simona_Halep on reaching the fourth round of the #AusOpen ????????

She recently told us her keepy-uppy record is 89 ???? https://t.co/JCJ3Q67j2s

Can she do more than you?pic.twitter.com/4ukIRZsLlz