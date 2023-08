FCSB - FC Nordsjaelland, în turul III preliminar al Conference League, în direct pe PRO TV și VOYO. ”Cred în echipa mea”

FCSB va juca meciul pe arena din Ghencea, iar antrenorul Elias Charalambous s-a arătat încântat că echipa sa va evolua din nou acolo unde a câștigat derbiul cu CFR Cluj, din ultima etapă a Superligii.

”Jucăm pe un stadion pe care l-am folosit şi săptămâna trecută, acum îl ştim mult mai bine. Suntem fericiţi că vom avea din nou fanii alături de noi, aţi văzut atmosfera pe care au creat-o şi am fost foarte fericiţi. Vom încerca să facem tot posibilul pentru a scoate un rezultat bun în perspectiva celui de-al doilea joc din Danemarca. Am văzut terenul acum trei zile şi este într-o stare foarte bună.

Suntem o echipă căreia îi place să joace fotbal, aşa că este foarte important pentru noi să jucăm pe un teren bun, asta ne va ajuta foarte mult. Suntem bucuroşi că vom juca pe un stadion mai mare şi vom aduce mai multe fonduri, în plus cred că atmosfera de pe stadion îi va ajuta pe jucători. Îmi place stadionul Ghencea, e un stadion frumos, compact, cu atmosferă plăcută, este frumos să joci acolo", a spus miercuri antrenorul FCSB.

”Jucătorii sunt într-o formă bună”

Charalambous consideră că ”jucătorii sunt într-o formă bună, au arătat-o în ultimele meciuri, în special în ultimul, dar a trecut asta. Mâine avem un alt joc, diferit, din două reprize, aşa cum se întâmplă în Europa, primul mâine şi al doilea peste o săptămână, în Danemarca. Întâlnim o echipă bună, cu jucători cu calitate, tineri, dar au ceva experienţă, am analizat echipa.

Repet, sunt o echipă bună, dar cred mult în jucătorii pe care îi avem. Jocurile în Europa devin din ce în ce mai grele cu fiecare rundă şi ţinta noastră este să trecem în runda următoare. Adversarii sunt din ce în ce mai buni şi observăm că jocurile devin mai grele, dar totul depinde de atitudinea noastră şi cum vom fi mâine. Ne dorim să controlăm jocul şi vom face tot posibilul pentru a obţine un rezultat bun, dar repet, este vorba doar de un joc.

Orice s-ar întâmpla mâine, nu se va decide cineva trece în runda următoare, pentru că meciul decisiv va fi săptămâna viitoare în Danemarca", a declarat Charalambous.

Tehnicianul cipriot a analizat echipa adversă, pe care o consideră foarte puternică, dar mizează pe experienţa jucătorilor săi pentru partida de joi.

”Cred în echipa mea, cred foarte mult în jucătorii mei”

"Cu siguranţă sunt o echipă bună, dar şi noi avem jucători de valoare. În opinia mea, este vorba de un foarte bun mix de jucători experimentaţi cu jucători tineri. Cred în echipa mea, cred foarte mult în jucătorii mei şi cu siguranţă cred că putem trece în runda următoare, şi acesta este obiectivul nostru pentru mâine.

Noi am avut un start bun de campionat şi asta mă face să cred că mâine va vom avea un meci frumos, mai ales că şi ei au arătat că marchează uşor. Dar primesc goluri în fiecare joc, am analizat echipa, întotdeauna ne facem temele. Am avut un început foarte bun de sezon, aş minţi dacă aş spune că nu a fost perfect.

Dar nu vreau să fim foarte entuziasmaţi, e doar începutul, trebuie să fim umil să lăsăm capul jos pentru că este încă începutul campionatului. Trebuie să muncim în continuare, să ne îmbunătăţim jocul, sunt multe lucruri de îmbunătăţit în fiecare zi. Dar ceea ce mă bucură cel mai mult este că văd jucătorii că luptă la fiecare antrenament, ceea ce îmi face munca mai grea în a alege formula de start.

Avem fotbalişti care au jucat în străinătate, jucători de echipa naţională, cu multe jocuri în picioare, şi cred că sunt foarte, foarte maturi şi pregătiţi pentru acest tip de jocuri", a mai spus Charalambous.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, joi, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua din Capitală, formaţia daneză FC Nordsjaelland, într-o partidă contând pentru prima manşă a turului 3 preliminar al Conference League.

Manşa secundă se va disputa în Danemarca, la 17 august. Meciul de pe stadionul Ghencea este transmis în direct pe PRO TV și VOYO.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , , Dată publicare: 10-08-2023 08:42