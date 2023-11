Doliu în fotbal. A murit un jucător cu peste 30 de meciuri în echipa națională a țării sale

George Chigova a decedat miercuri, după ce s-a prăbușit în locuința sa din Africa de Sud.

Portarul avea probleme cardiace. În luna iulie a suferit un atac de cord în timpul unui antrenament. Acesta a evoluat ultima dată pentru clubul sud-african SuperSport United, cu care a semnat în 2020, potrivit Daily Mail.

Clubul a confirmat miercuri decesul său, spunând: "Cu mare tristețe am aflat de decesul fostului jucător de la SuperSport United, George Chigova.

„George a fost om important în cadrul clubului, un gigant blând iubit de actualii și foștii jucători și de toată lumea de la club. Chiar dacă perioada petrecută de el la la SuperSport s-a încheiat în iunie 2023, a fost un vizitator regulat al terenului de antrenament și al stadionului pentru a susține echipa. Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor săi, atât din Africa de Sud, cât și din Zimbabwe, în aceste momente dificile și foarte triste. Fie ca sufletul său să se odihnească în pace”, a mai transmis clubul.

It is with great sadness that we have learnt of the passing of former SuperSport United player, George Chigova. pic.twitter.com/qFT3EG8cZb