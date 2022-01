Djokovic a ajuns la Belgrad, după ce a fost expulzat din Australia. Zeci de jurnaliști și de fani l-au așteptat la aeroport

Sportivul, în vârstă de 34 ani, considerat un erou în Serbia, a ajuns în capitala ţării sale la ora locală 12:16, la bordul unei curse aeriene care a sosit de la Dubai, unde Djokovic a făcut escală după plecarea din Australia, conform agenţiei Tanjug.

Novak Djokovic arrives at Belgrade airport after being deported from Australia pic.twitter.com/sf2P95sTHT

Novak Djokovic, care spera să-şi apere titlul de campion la Australian Open şi să devină primul tenisman din istorie cu 21 de titluri de Mare Şlem în palmares, s-a întors acasă după unsprezece zile de controverse sportive, judiciare şi diplomatice, generate de opoziţia sa de a se vaccina împotriva Covid-19.

Novak arrived to Belgrade, but went on other airport exit. Didn’t come where fans and media were waiting for him. #novakdjokovic #novak pic.twitter.com/fTaXaRvxSZ