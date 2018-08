Dificultățile cu care Serena Williams se confruntă de când a devenit mamă: „Am simțit că nu sunt bună”

Instagram

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, care în septembrie 2017 a devenit mama unei fetițe, a mărturisit, pe contul său de Instagram, ca îi este dificil să găsească un echilibru între carieră și viața de familie.

După ce în luna iunie a pierdut finala de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de jucătoarea germană Angelique Kerber, Serena Williams a mărturisit că trece printr-o perioadă dificilă, informează The Guardian.

„Săptămâna trecută nu a fost ușoară pentru mine. Nu doar că a trebuit să accept niște chestiuni personale dure, dar m-am simțit și nefericită. În mare parte, am simțit că nu sunt o mamă bună. Am citit câteva articole în care scrie că emoțiile de după naștere pot dura și trei ani, dacă nu știm cum să le abordăm. Simt că cea mai bună opțiune este comunicarea. După ce am vorbit cu mama, cu surorile mele, cu prietenii, am aflat că este perfect ok să mă simt așa. E perfect normal să simt că nu fac suficient de multe pentru fetița mea. Cu toții am fost în acea situație. Muncesc mult, mă antrenez și încerc să fiu cea mai bună sportivă care pot fi. Cu toate acestea, asta înseamnă că deși am fost alături de ea în fiecare zi din viața ei, tot nu sunt prezentă pe cât de mult mi-aș dori. Fiecare mamă simte așa. Chiar dacă e casnică sau lucrează, e o adevărată artă să găsească un echilibru între cele două. Sunteți toate niște eroine. Vreau să vă spun că dacă aveți o săptămână sau o zi grea, e ok, și eu am. E și mâine o zi!”, a scris ea pe Instagram.

Mesajul său a fost apreciat de peste 400.000 de persoane. Și în luna februarie, jucătoarea a vorbit despre complicațiile care au survenit la nașterea fiicei sale Olympia.

„Uneori mă simt cu moralul la pământ, simt că nu pot face asta. Nimeni nu vorbește despre momentele dificile, despre presiunea pe care o poți simți, despre sentimentul de dezamăgire pe care îl al când îți auzi bebelușul plângând. M-am pierdut cu firea de atât de multe ori. Mă enervez că plâng, apoi sunt tristă că m-am enervat, apoi mă simt vinovată gândindu-mă că nu ar trebui să mă simt tristă când am un copil așa frumos. Emoțiile sunt nebunești”, a mărturisit Serena Williams în luna mai pentru Harper’s Bazaar.

