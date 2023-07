David Popovici, după revenirea de la Campionatul Mondial de Nataţie: „E complet normal şi uman să nu-ţi iasă întotdeauna”

David Popovici preferă să fie un sportiv care ştie să gestioneze suişurile şi coborâşurile carierei decât să fie un „robot care ştie doar să câştige”, scrie News.ro.

„A fost cel mai intens an din viaţa mea, de la recordul mondial, până la BAC, până la Fukuoka. A fost un an haotic, bizar, dar am izbutit. Cred că acum e o oportunitate foarte bună pentru mine să înţeleg curajul şi asumarea”, a menţionat Popovici.

El a precizat că alege ca tot ce i s-a întâmplat la Fukuoka să îl motiveze. „Vreau să fiu din nou cel mai rapid înotător din lume, cel mai bun, pentru că mă simt mai puternic ca niciodată”, a adăugat multiplul campion.

Mesajul integral al sportivului:

„Vă mulţumesc vouă, celor care m-aţi susţinut şi mă susţineţi în continuare, celor care aţi urmărit Campionatul Mondial. Am învăţat acum cât de importantă e susţinerea voastră, în vremuri şi mai puţin bune, pentru că binele e în general celebrat la concursuri.

E cea mai bună ocazie pentru mine acum să le transmit tinerilor şi copiilor care mă urmăresc că nu există magie, există doar antrenament şi efort constant pentru a-ţi atinge ţelul.

E complet normal şi uman să nu-ţi iasă întotdeauna. Chiar prefer să fiu un sportiv complet, care să ştie să gestioneze suişurile şi coborâşurile carierei imprevizibile pe care ţi-o aduce sportul, prefer să fiu asta decât un robot care ştie doar să câştige. Consider că aceste experienţe mă fac mai puternic.

A fost cel mai intens an din viaţa mea, de la recordul mondial, până la BAC, până la Fukuoka. A fost un an haotic, bizar, dar am izbutit. Cred că acum e o oportunitate foarte bună pentru mine să înţeleg curajul şi asumarea.

Ţine numai de mine cum reacţionez când întâmpin obstacole în drumul meu. Doar asta pot controla. E un proces, iar eu sunt aici să învăţ.

După cum văd eu lucrurile acum, am două variante. Prima: las ceea ce s-a întâmplat să mă demoralizeze şi să mă ţină în loc. A doua: las ce s-a întâmplat să mă motiveze. Voi alege varianta a doua, bineînţeles. Iubesc ceea ce fac, ăsta e sportul, asta e lumea reală, nu am cum să câştig întotdeauna, îmi pare rău dacă vă aşteptaţi la altceva.

Aş vrea să închei cu un citat al lui Earl Nightingale:

«Nu renunţa niciodată la visul tău doar pentru că îţi va lua timp să-l atingi. Timpul trece oricum»

Plec de la concursul ăsta cu ceva extraordinar de valoros, ceva ce am simţit şi când am încheiat Jocurile Olimpice din Japonia. Sunt extrem de motivat, mă simt mai puternic ca niciodată. Trebuie să iau o vacanţă acum, să am grijă de corpul şi de psihicul meu dar abia aştept să mă întorc la antrenamente.

Vreau să fiu din nou cel mai rapid înotător din lume, cel mai bun, pentru că mă simt mai puternic ca niciodată”, a notat David Popovici.

Popovici a ratat podiumul la Campionatul Mondial de la Fukuoka atât la 200 m liber cât şi la 100 m liber.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 30-07-2023 20:40