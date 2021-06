Cum se pregătește un comentator TV pentru un meci de Euro 2020. FOTO cu mii de aprecieri pe Twitter

Derekx, care va comenta meciul Danemarca-Finlanda (programul complet EURO 2020 poate fi consultat aici) a publicat o fotografie cu notițele pe care le ia la fiecare meci.

”Cei care mă urmăresc în mod obilnuit știu că acesta este sistemul meu pentru fiecare joc, la fiecare nivel. Am început să scriu acum 4 săptămâni & un caz adăugat zilnic. Sunt mai multe de adăugat mai târziu, înainte de evidențierea finală. Cineva din hotel m-a întrebat dacă este în finlandeză :-)” - a scris el pe Twitter.

My match sheet for #DENFIN. Regular followers know this is my system for every game at every level. Began writing 4 weeks ago & a case of adding daily. More to add later before final highlighting. Someone in the the hotel asked me if it’s in Finnish :-) #DEN #FIN #UefaEuro2020 pic.twitter.com/gdehr467w4