Primul nume mare anunțat la UNTOLD 2021: ”Unul dintre artiștii care a semnat imnul EURO 2020”

După un an de pauză, Clujul va găzdui în această toamnă unul dintre cele mai mari festivaluri din lume: Untold. Organizatorii au făcut marele anunț, festivalul va avea loc între 9 și 12 septembrie în inima Transvilaniei.

Deși nu va exista o limită de persoane, condițiile sunt stricte: deocamdată doar cei care pot demonstra că s-au vaccinat pot intra la festival.

Edy Chereji, director de comunicare al festivalurilor Untold și Neversea, a declarat pentru Știrile Pro TV că în prima zi de vânzare a abonamentelor pentru UNTOLD 2021 s-au vândut 11.000 de tichete.

”Joi, când am pus în vânzare primele abonamente din 2021, am avut peste 11.000 de oameni care și-au cumpărat abonament. Fără a părea că suntem foarte încrezători și lipsiți de modestie, speram că se va întâmpla acest lucru, pentru că știm că avem o comunitate foarte frumoasă și toți cei care au cumpărat acum abonamente se adaugă la ceilalți peste 45.000 de oameni care au cumpărat încă din 2020 și care bineînțeles că vor fi așteptați în acest an la festival, 9-12 septembrie” - a spus el.

În ceea ce privește accesul la festivalul UNTOLD 2021, acesta se va face în condiții de prevenire a infectării cu Covid-19.

”În acest moment știm, avem garanția de la autorități că aceia care sunt vaccinați vor avea acces la festival, dar cu siguranță această măsură va fi completată de dreptul de a participa și pentru cei care fie se vor testa în fiecare zi a festivalului, fie au trecut prin boală și au anticorpi. Suntem în discuții și căutăm acele soluții împreună cu autoritățile, care să permită acest lucru, de pildă și la Campionatul European de Fotbal, chiar ieri s-a făcut acest lucru, aici în București, accesul s-a făcut cu acele 3 categorii: vaccinați, testarea antigen sau PCR și dovada că ai trecut prin boală și ai imunitate, anticorpi.” - a mai declarat Chereji.

Bineînțeles, toată lumea așteaptă să vadă cine sunt artișii care vor cânta în prima ediție UNTOLD 2021 după pandemia de Covid-19. Iar organizatorii evenimentului spun că vor face un anunț important peste câteva zile.

”Mai e secret pentru câteva zile, pentru că săptămâna viitoare o să facem un anunț important. Dar pot să vă dau, așa, un hint: va fi unul dintre artiștii care a semnat imnul EURO 2020” - a declarat Edy Chereji.

În 2019 au fost peste 370.000 de oameni la UNTOLD

Organizatorii UNTOLD 2021 se așteaptă ca la această ediție să participe foarte multă lume, comparabil cu evenimentul de acum 2 ani, când au fost aproximativ 100.000 de oameni pe zi.

Edy Chereji: ”În cele 4 zile am avut peste 370.000 de oameni. Asta înseamnă undeva la 95.000 - 100.000 de oameni pe zi”.

Roxana Hulpe, PRO TV: Cumva, vă așteptați ca și acum să fie la fel de mulți.

Edy Chereji: ”Bineînțeles, ne așteptăm, pentru că oamenii sunt dornici să vină la evenimente. ultima dovadă sau cea mai recentă, vânzarea de joi, 11.000 de abonamente.”