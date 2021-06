EURO 2020 a început. Spectacol total la ceremonia de deschidere de la Roma

A fost spectacol total, vineri seară, la ceremonia de deschidere a Campionatului European de fotbal. Primul meci s-a jucat la Roma, iar fanii au cântat, împreună cu Bono și The Edge, imnul oficial al turneului.

Ceremonia de deschidere a Campionatului European de fotbal, amânat cu an din cauza pandemiei, a fost spectaculoasă. Primul intrat pe teren a fost... tenorul italian Andrea Bocelli, cu piesa Nessun Dorma, care i-a emoționat pe fanii din tribune.

Iar surpriza ceremoniei a fost spectacolul virtual pregătit de DJ-ul Martin Garrix, alături de Bono și The Edge, care au cântat imnul oficial, „We are the people”.

A urmat apoi partida dintre Turcia și Italia, câștigată de italieni cu scorul de 3-0.

Faimosul Stadio Olimpico a primit 16.000 de suporteri, adică doar un sfert din capacitatea să. Fanii celor două echipe au prezentat la intrare fie un test antigen, făcut cu cel mult 48 de ore înainte meciului, fie dovada de vaccinare sau a faptului că au trecut deja prin boala.

Oameni veniţi din toate colţurile Europei s-au adunat pentru meci. Au lipsit însă suporterii... din Turcia. Italia nu le-a permis intrarea. Dar au venit turci din alte ţări europene. Iar unii dintre ei cunosc bine România!

- Hagi, Hagi...

- Cum de sunteți aici? Cum ați reușit să ajungeți aici?

- Suntem din Germania!

- Locuiți în Germania și aveți pașaport UE...

- Da. De aceea. E trist că fanii din Turcia nu pot veni aici.

- Ai tricou cu Hagi...De ce Hagi?

- E legenda noastră, Hagi...

- Sunt fan Galatasaray. Îl iubesc pe Hagi!

