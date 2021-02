Cu câți bani a plecat Novak Djokovic acasă după finala câștigată la Australian Open

Tenismenul sârb în vârstă de 33 de ani, actualul număr unu mondial din tenisul profesionist, reuşise anterior să se impună la Australian Open în 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 şi 2020, iar acum şi-a îmbunătăţit recordul de victorii în primul turneu de Mare Şlem al anului.

Sârbul şi-a trecut cu această ocazie în palmares al 18-lea titlul major, apropiindu-se la doar două succese de elveţianul Roger Federer şi spaniolul Rafael Nadal, marii săi rivali, ambii cu câte 20 de trofee de Grand Slam.

După victoria din finala de la Melbourne și câștigarea Australian Open, Novak Djokovic a plecat acasă cu nu mai puțin de 2,13 milioane de dolari, conform Sporting News.

Comparativ cu anul trecut, câștigul este mai mic. După ce a câștigat Australian Open 2020, Novak Djokovic a plecat acasă cu 3,12 milioane de dolari.

