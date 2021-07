Conor McGregor și-a rupt piciorul în prima rundă cu Dustin Poirier. VIDEO cu momentul

Conor McGregor și Dustin Poirier s-au înfruntat pentru a treia oară, duminică, 11 iulie, în gala UFC 264. Irlandezul a pierdut prin TKO după ce şi-a rupt glezna, la 5 minute de la start.

Cu câteva secunde înainte de finalul primei runde, Poirier a încercat o directă de dreapta, dar McGregor s-a eschivat. În încercarea lui de a se feri, irlandezul a călcat greşit şi şi-a rupt piciorul stâng la nivelul gleznei.

Atenţie! Imagini cu puternic impact emoţional!

Dustin Poirier defeats Conor McGregor by injury TKO at UFC 264 after McGregor appeared to break his ankle, causing a doctor’s stoppage. #ufc264 pic.twitter.com/gKhmvW2TpO

Conor McGregor Suffers Freak Leg Fracture in Loss to Dustin Poirier at UFC 264 https://t.co/46n9Vw3Ebd

"This is not over!"

After an unfortunate ending to his #UFC264 fight against Dustin Poirier, @TheNotoriousMMA is not ready to close the book on their rivalry. pic.twitter.com/GBWUww53R2