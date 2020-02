CFR Cluj, eliminată de Sevilla din Europa League. Ardelenii au avut un gol anulat

CFR Cluj a fost eliminată din Europa League la fotbal după ce a terminat la egalitate cu formaţia spaniolă Sevilla FC, 0-0, joi seara, pe Stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'' din Sevilla, în manşa a doua a şaisprezecimilor de finală.

Campioana României a părăsit competiţia fără a cunoaşte înfrângerea în ''dubla'' cu formaţia andaluză, multiplă câştigătoare a trofeului, după 1-1 în partida de la Cluj-Napoca.

Clujenii au fost aproape de a produce o mare surpriză, dar golul marcat pe finalul jocului de Păun a fost anulat după intervenţia VAR-ului.

Sevilla a dominat jocul şi a avut o posesie destul de mare, 66%, în care ambele formaţii au ratat ocazii de gol (22-14 la acţiuni periculoase), însă scorul a rămas ''alb''.

Echipa gazdă a controlat jocul din start şi a avut prima ocazie în min. 5, când Arlauskis a ieşit greşit la un corner, iar Vinicius a fost aproape de autogol. Reguilon, rămas nemarcat în careu, a trimis din voleu peste poartă (12). Suso a şutat de la 24 de metri pe lângă (20), Arlauskis a fost la post la şutul-centrare al lui Navas de pe dreapta (25), Fernando a deviat periculos mingea expediată de Ocampos (26), iar Diego Carlos (30) a prins şi el un şut bun de la 30 m, reţinut de portar.

CFR a replicat prin două şuturi de la aproape 30 de metri, trase de Camora (17) şi Djokovic (30), ambele prinse de Bounou.

Ibericii au ratat şi alte ocazii de gol, în min. 33, când Arlauskis s-a remarcat în două rânduri, la şutul lui Kounde din afara careului, iar apoi la mingea expediată de Joan Jordan din careu. În min. 39, Reguilon a şutat în blocajul lui De Jong, iar apoi Ocampos a reluat imprecis.

Finalul primei reprize a aparţinut ardelenilor, careu au fost aproape de gol. Mai întâi, Djokovic (45) a trimis un şut cu boltă de la 16 metri, dar Bounou a respins peste poartă. Portarul marocan a salvat şutul tras la colţul scurt de Păun (45+1), pentru ca la faza următoare Boli să reia cu capul pe lângă poartă din 6 metri, la cornerul lui Deac (45+2).

CFR a dat o replică mult mai bună după pauză, dar nu a reuşit golul calificării.

Ocampos (49) a şutat prin faţa porţii la centrarea lui Navas, la prima ocazie a reprizei secunde.

CFR Cluj a avut două oportunităţi în min. 61, prin Omrani, care a şutat de la 26 metri, dar Bounou a prins, după care portarul a fost nevoit să respingă mingea expediată de Păun de la circa 28 de metri.

Sevulla a mai ratat ocazii prin Fernando (71), care a fost imprecis din careu, şi Nolito (82), al cărui şut a fost reţinut de Arlauskis.

Deac a irosit o şansă mare de gol în min. 84, când a reluat peste poartă din marginea careului.

În min. 87, Păun a şutat de la 26 de metri, iar portarul a scăpat mingea în plasă, însă golul a fost anulat în urma intervenţiei arbitrajului video, pentru un henţ prealabil comis de Traore.

CFR nu a mai reuşit nimic notabil până la final, jocul fiind haotic de ambele părţi, dar campioana României a părăsit competiţia cu capul sus, după două egaluri cu una dintre echipele de top din Spania.

Sevilla a pierdut doar unul din ultimele sale 15 meciuri de acasă, câştigând 9. Este pentru a doua oară în ultimele 27 de partide când andaluzii nu reuşesc să marcheze.

CFR Cluj a primit un singur gol în ultimele sale nouă partide, cel din tur cu Sevilla.

Păun: E cea mai dezamăgitoare seară de când sunt în fotbal

După meci, mijlocaşul Adrian Păun a declarat că a fost cel mai fericit om din lume când a marcat pentru CFR în meciul cu FC Sevilla, subliniind însă că atunci când s-a cerut consultarea VAR şi-a dat seama că golul său nu va fi validat.

"E cea mai dezamăgitoare seară de când sunt în fotbal. Din păcate ăsta e fotbalul, regulamentul, VAR-ul şi trebuie să mergem înainte. Când am înscris, am fost cel mai fericit din lume, nu credeam că mi se întâmplă mie, dar când am văzut că e VAR, am ştiut că se va întâmpla ceva, că nu vom avea noi norocul să ne calificăm cu o echipă atât de importantă ca Sevilla. Sper să câştigăm campionatul şi la anul să sperăm mai mult în Europa", a declarat Păun la TelekomSport, citat de News.ro.

Au evoluat echipele:

Sevilla: 13. Yassine Bounou - 16. Jesus Navas (căpitan; 51. Youssef En-Nesyri, 5, 20. Diego Carlos, 12. Jules Kounde, 23. Sergio Reguilon - 24. Joan Jordan (10. Ever Banega, 57), 17. Nemanja Gudelj, 25. Fernando - 41. Suso (8. Nolito, 67), 19. Luuk de Jong, 5. Lucas Ocampos. Antrenor: Julen Lopetegui.

Rezerve neutilizate: 33. Alfonso Pastor - 3. Sergi Gomez, 7. Rony Lopes, 18. Sergio Escudero.

CFR Cluj: 87. Giedrius Arlauskis - 4. Cristian Manea, 55. Paulo Vinicius, 3. Andrei Burcă (21. Kevin Boli, 27), 45. Mario Camora (căpitan) - 37. Mihai Bordeianu, 8. Damjan Djokovic (99. Mario Rondon, 78) - 10. Ciprian Deac, 7. Adrian Constantin Păun, 9. Billel Omrani (23. Cătălin Golofca, 84) - 90. Lacina Traore. Antrenor: Dan Petrescu.



Rezerve neutilizate: 12. Grzegorz Sandomierski - 6. Luis Aurelio, 28. Ovidiu Hoban, 92. Mike Cestor.

Arbitru: Andris Treimanis; arbitri asistenţi: Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs; al patrulea oficial: Aleksandrs Golubevs (toţi din Letonia)

Arbitru video: Stuart Attwell, arbitru asistent video: Lee Betts (ambii din Anglia)

Delegat UEFA: Anthony Bloch (Anglia), observator UEFA pentru arbitri: Jaap Uilenberg (Olanda)

Cartonaşe galbene: Navas (44), Deac (59), Djokovic (73), Bordeianu (74, 90+1), Boli (85), Nolito (88), En-Nesyri (90+2), .

Cartonaş roşu: Bordeianu (90+1).