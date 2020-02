CFR Cluj - Sevilla, LIVE TEXT în 16-imile Europa League. Meci istoric pentru campioană

CFR Cluj – Sevilla, LIVE TEXT. Partida CFR Cluj – Sevilla, din turul 16-imilor Europa League, se disputa joi, de la ora 19:55, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Returul va avea loc săptămâna viitoare, în Spania.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, că Sevilla este în mod cert favorită la calificare şi a precizat că un 0-0 în meciul tur de joi ar fi un rezultat pozitiv pentru formaţia sa.

„S-a întâmplat o dată minunea, când am învins Sevilla cu Urziceni (n.r. - în 2009, în grupele Champions League, Dan Petrescu învingea Sevilla cu 1-0 ca antrenor al echipei Unirea Urziceni), sperăm să o repetăm. Şi atunci a fost în opinia mea o minune. La Sevilla a rămas un singur jucător din meciul cu Urziceni, Navas, care atunci era extremă, iar acum e fundaş dreapta. Atunci aveau mulţi jucători de echipă naţională, dar cu muncă şi puţin noroc am reuşit să câştigăm. Clar că favorită mâine este Sevilla. Ei au 20 de jucători valoroşi, câte doi pe post. Trebuie să avem o organizare şi o disciplină fantastice, un spirit de sacrificiu aşa cum nu am avut niciodată şi, foarte importat, puţin, puţin noroc”, a transmis Dan Petrescu.

CFR - Sevilla, cu casa închisă

Dan Petrescu speră ca formaţia sa să nu îi dezamăgească pe suporterii care vor fi prezenţi în tribune la partida cu Sevilla.

„E o surpriză plăcută faptul că vom avea stadionul plin, nu tot timpul avem aşa ceva la CFR. Sper să ne ajute şi sper să nu îi dezamăgim, asta e cel mai important. Sunt convins că jucătorii vor da totul, dar nu ştiu dacă asta va fi suficient să obţinem un rezultat pozitiv", a spus Petrescu.

Antrenorul Sevilliei, precaut înainte de meciul cu CFR

„CFR Cluj este o echipă foarte bună şi ne va obliga să jucăm la cel mai bun nivel", a prefaţat antrenorul echipei de fotbal Sevilla FC, Julen Lopetegui.

Lopetegui a amintit că Europa League are o importanţă aparte pentru Sevilla, ce deţine recordul de victorii în această competiţie (cinci). "Ajunge doar să pomeneşti această competiţie şi suporterii Sevillei sunt încântaţi. Suntem în faza de atenţie maximă, fiindcă meciul asta cere", a spus el.

„Ne interesează starea suprafeţei de joc, dar nu este sub controlul nostru. Trebuie să ne adaptăm şi să luptăm. Nu stăm nicio secundă să ne plângem", a adăugat acesta.

Sistem VAR la CFR - Sevilla

Meciul CFR - Sevilla este un moment important pentru sportul românesc, arbitrajul video va fi utilizat pentru a doua oară în țara noastră.

Partida va fi arbitrată de neamţul Deniz Aytekin, care va fi ajutat de Eduard Beitinger şi Dominik Schaal. Patrick Ittrich este cel de-al patrulea oficial desemnat, iar în camera VAR se vor afla Daniel Siebert şi asistentul său, Bibiana Steinahus.

Echipele probabile



CFR Cluj: Arlauskis - Burcă, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Hoban - Deac, Traore, Omrani

Sevilla: Vaclik - Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon - Jordan, Fernando, Banega - Ocampos, De Jong, Suso